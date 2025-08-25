Суд приговорил казахстанцев к 8 годам за продажу наркотиков через Telegram на 100 млн тенге

Қазақ тіліне аудару

В Костанае завершился судебный процесс по делу о сбыте наркотических средств через мессенджер Telegram. Организаторы преступной схемы получили по восемь лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ .

Кадр из видео

Как работала схема

Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области. Следствием установлено, что группа лиц открыла в Telegram наркомаркет под названием Thс Seller.

Через канал было реализовано наркотиков более чем на 100 миллионов тенге .

Клиентами сервиса стали свыше 2 тысяч человек .

Для вывода преступных доходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц — так называемых «дропперов».

Результаты спецоперации

Во время обысков сотрудники АФМ изъяли более 30 килограммов марихуаны и гашиша. Также были арестованы автомобили, приобретенные на незаконные доходы.

Решение суда

Суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Дополнительно постановлено конфисковать имущество, купленное за деньги от наркоторговли, в том числе две машины.

Что дальше

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.