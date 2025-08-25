18+
25.08.2025, 11:19

Суд приговорил казахстанцев к 8 годам за продажу наркотиков через Telegram на 100 млн тенге

Новости Казахстана 0 879

В Костанае завершился судебный процесс по делу о сбыте наркотических средств через мессенджер Telegram. Организаторы преступной схемы получили по восемь лет лишения свободы, сообщает Lada.kz со ссылкой на АФМ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Как работала схема

Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области. Следствием установлено, что группа лиц открыла в Telegram наркомаркет под названием Thс Seller.

  • Через канал было реализовано наркотиков более чем на 100 миллионов тенге.

  • Клиентами сервиса стали свыше 2 тысяч человек.

  • Для вывода преступных доходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц — так называемых «дропперов».

Результаты спецоперации

Во время обысков сотрудники АФМ изъяли более 30 килограммов марихуаны и гашиша. Также были арестованы автомобили, приобретенные на незаконные доходы.

Решение суда

Суд признал обвиняемых виновными и назначил каждому наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Дополнительно постановлено конфисковать имущество, купленное за деньги от наркоторговли, в том числе две машины.

Что дальше

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

