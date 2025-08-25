Государство отказывается от контроля цен на продукты: что ждет казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

Фото: freepik

Отмена прежних механизмов контроля

До апреля 2024 года государство имело возможность устанавливать предельные цены на продукты первой необходимости. Однако эта мера признана неэффективной и отменена. Теперь регулирование сохраняется только в части торговой надбавки, которая не должна превышать 15%.

Новый инструмент – цифровой продовольственный ваучер

Как сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, в стране тестируется система «Цифрового продовольственного ваучера». Она позволит получать помощь не в виде денег напрямую, а в форме возможности покупать продукты по закупочной цене — без наценки магазинов.

По словам министра, такой подход обеспечивает:

Прозрачность – помощь направляется именно тем, кто действительно нуждается.

Адресность – поддержка предоставляется в конкретном и полезном формате.

Справедливость – уязвимые семьи получают реальную выгоду от госпрограмм.

Масштабирование проекта

Сейчас программа проходит апробацию, однако в дальнейшем ее планируют расширить на всю страну. Это позволит государству перейти от универсальных мер ценового регулирования к более точечным решениям, которые реально отражаются на благосостоянии семей.