Казахстанка заменила госномер на фамилию: чем обернулась поездка

В Усть-Каменогорске автолюбительница решила выделиться необычным способом и сняла видео , установив вместо государственного номера табличку с собственной фамилией. Однако эффектный ролик обернулся административным наказанием, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Номер заменили на декоративную табличку

Жительница города выехала на дорогу с поддельной регистрационной пластиной, где вместо официального номера значилась ее фамилия. Свою поездку женщина зафиксировала на видео, рассчитывая на внимание в соцсетях.

Дополнительное нарушение

Помимо подмены номера, полицейские установили, что во время движения водитель находилась без пристегнутого ремня безопасности. За это она также получила штраф.

Что грозит за подмену номеров

По действующему законодательству Казахстана, управление транспортным средством с применением устройств, которые скрывают или изменяют госномер, влечет за собой суровое наказание:

административный арест до пяти суток;

лишение права управления автомобилем на срок один год.

Штраф за ремень

Игнорирование правила об обязательном использовании ремня безопасности наказывается штрафом в размере 5 МРП, что на сегодняшний день составляет 19 660 тенге.

Позиция полиции

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напомнили, что государственные номера должны устанавливаться строго в соответствии с требованиями. Нарушения, связанные с идентификацией транспортных средств, а также отказ от ремня безопасности создают риски не только для самого водителя, но и для окружающих участников дорожного движения.