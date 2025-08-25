18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 12:34

Казахстанка заменила госномер на фамилию: чем обернулась поездка

Новости Казахстана 0 783

В Усть-Каменогорске автолюбительница решила выделиться необычным способом и сняла видео, установив вместо государственного номера табличку с собственной фамилией. Однако эффектный ролик обернулся административным наказанием, сообщает Lada.kz. 

 

Кадр из видео
Кадр из видео

Номер заменили на декоративную табличку

Жительница города выехала на дорогу с поддельной регистрационной пластиной, где вместо официального номера значилась ее фамилия. Свою поездку женщина зафиксировала на видео, рассчитывая на внимание в соцсетях.

Дополнительное нарушение

Помимо подмены номера, полицейские установили, что во время движения водитель находилась без пристегнутого ремня безопасности. За это она также получила штраф.

Что грозит за подмену номеров

По действующему законодательству Казахстана, управление транспортным средством с применением устройств, которые скрывают или изменяют госномер, влечет за собой суровое наказание:

  • административный арест до пяти суток;

  • лишение права управления автомобилем на срок один год.

Штраф за ремень

Игнорирование правила об обязательном использовании ремня безопасности наказывается штрафом в размере 5 МРП, что на сегодняшний день составляет 19 660 тенге.

Позиция полиции

В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напомнили, что государственные номера должны устанавливаться строго в соответствии с требованиями. Нарушения, связанные с идентификацией транспортных средств, а также отказ от ремня безопасности создают риски не только для самого водителя, но и для окружающих участников дорожного движения.

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира