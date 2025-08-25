Казахстанка заменила госномер на фамилию: чем обернулась поездка

В Усть-Каменогорске автолюбительница решила выделиться необычным способом и сняла видео, установив вместо государственного номера табличку с собственной фамилией. Однако эффектный ролик обернулся административным наказанием, сообщает Lada.kz.
Жительница города выехала на дорогу с поддельной регистрационной пластиной, где вместо официального номера значилась ее фамилия. Свою поездку женщина зафиксировала на видео, рассчитывая на внимание в соцсетях.
Помимо подмены номера, полицейские установили, что во время движения водитель находилась без пристегнутого ремня безопасности. За это она также получила штраф.
По действующему законодательству Казахстана, управление транспортным средством с применением устройств, которые скрывают или изменяют госномер, влечет за собой суровое наказание:
административный арест до пяти суток;
лишение права управления автомобилем на срок один год.
Игнорирование правила об обязательном использовании ремня безопасности наказывается штрафом в размере 5 МРП, что на сегодняшний день составляет 19 660 тенге.
В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области напомнили, что государственные номера должны устанавливаться строго в соответствии с требованиями. Нарушения, связанные с идентификацией транспортных средств, а также отказ от ремня безопасности создают риски не только для самого водителя, но и для окружающих участников дорожного движения.
