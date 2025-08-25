Жильё в кредит без дополнительного залога: что изменится для казахстанцев с сентября

Программа «Орда Аймақ», запущенная Казахстанской жилищной компанией (КЖК) весной 2025 года, становится доступнее для заемщиков. С сентября отменяется одно из самых сложных условий — обязательный дополнительный залог, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
«Орда Аймақ» была официально представлена 7 апреля 2025 года. Она ориентирована на покупку жилья в строящихся жилых комплексах, имеющих гарантию КЖК.
Ключевые условия:
ставка вознаграждения — 15,9 % годовых (ГЭСВ — от 17,26 % до 22,81 %);
первоначальный взнос — от 20 %;
максимальная сумма займа — до 75 млн тенге;
срок кредитования — до 20 лет.
Выбор жилья ограничен: квартиры можно приобретать в любом регионе Казахстана, за исключением Астаны, Алматы и Шымкента.
Изначально заемщики должны были предоставлять дополнительный залог — действующую квартиру или дом с земельным участком. Это значительно усложняло участие в программе.
Согласно новым поправкам в законодательство о долевом строительстве, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года, это требование отменено. Теперь:
залогом выступает только приобретаемая квартира в строящемся доме;
заемщикам не нужно закладывать другое имущество.
Подать заявку на участие можно через Отбасы банк.
Выгодная цена жилья — покупка на раннем этапе строительства обходится дешевле.
Гарантии достройки — КЖК обеспечивает завершение проекта даже при банкротстве застройщика.
Нет ограничений по депозиту — не требуется накопления на счете в Отбасы банке.
Нет требований по жилью — участие доступно даже тем, кто уже имеет недвижимость.
Программа не распространяется на три крупнейших города — Астану, Алматы и Шымкент.
Квартиру можно приобрести только в строящемся комплексе, что ограничивает выбор.
Ставка сравнима с коммерческой ипотекой и выше, чем по отдельным партнерским программам.
Отмена дополнительного залога делает «Орда Аймақ» более доступной и снижает барьер для многих заемщиков. Однако программа по-прежнему подходит не всем — из-за ограниченного выбора объектов и относительно высокой ставки.
