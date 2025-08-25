Жильё в кредит без дополнительного залога: что изменится для казахстанцев с сентября

Қазақ тіліне аудару

Программа «Орда Аймақ», запущенная Казахстанской жилищной компанией (КЖК) весной 2025 года, становится доступнее для заемщиков. С сентября отменяется одно из самых сложных условий — обязательный дополнительный залог, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik

Основные параметры программы

«Орда Аймақ» была официально представлена 7 апреля 2025 года. Она ориентирована на покупку жилья в строящихся жилых комплексах, имеющих гарантию КЖК.

Ключевые условия:

ставка вознаграждения — 15,9 % годовых (ГЭСВ — от 17,26 % до 22,81 %);

первоначальный взнос — от 20 %;

максимальная сумма займа — до 75 млн тенге;

срок кредитования — до 20 лет.

Выбор жилья ограничен: квартиры можно приобретать в любом регионе Казахстана, за исключением Астаны, Алматы и Шымкента.

Главное изменение — отмена допзалога

Изначально заемщики должны были предоставлять дополнительный залог — действующую квартиру или дом с земельным участком. Это значительно усложняло участие в программе.

Согласно новым поправкам в законодательство о долевом строительстве, которые вступят в силу 1 сентября 2025 года, это требование отменено. Теперь:

залогом выступает только приобретаемая квартира в строящемся доме;

заемщикам не нужно закладывать другое имущество.

Подать заявку на участие можно через Отбасы банк.

Преимущества программы

Выгодная цена жилья — покупка на раннем этапе строительства обходится дешевле.

Гарантии достройки — КЖК обеспечивает завершение проекта даже при банкротстве застройщика.

Нет ограничений по депозиту — не требуется накопления на счете в Отбасы банке.

Нет требований по жилью — участие доступно даже тем, кто уже имеет недвижимость.

Ограничения и недостатки

Программа не распространяется на три крупнейших города — Астану, Алматы и Шымкент.

Квартиру можно приобрести только в строящемся комплексе, что ограничивает выбор.

Ставка сравнима с коммерческой ипотекой и выше, чем по отдельным партнерским программам.

Итог

Отмена дополнительного залога делает «Орда Аймақ» более доступной и снижает барьер для многих заемщиков. Однако программа по-прежнему подходит не всем — из-за ограниченного выбора объектов и относительно высокой ставки.