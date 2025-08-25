Куда утекают деньги Казахстана: каждый процент тени стоит 2,4 млрд долларов

Қазақ тіліне аудару

По данным Бюро национальной статистики, Казахстан продолжает сокращать масштабы теневого сектора. В 2024 году удельный вес ненаблюдаемой экономики (ННЭ) в структуре ВВП составил 16,71% , что на 0,87% меньше показателя 2023 года. Это свидетельствует о заметном прогрессе в легализации бизнеса и повышении прозрачности финансовых потоков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Региональные различия

Ситуация в регионах остается неоднородной:

Атырауская область — минимальный показатель, всего 8,37%;

Улытауская область — 10,75%;

Мангистауская область — 13,01%.

Такие результаты объясняются спецификой экономики, где преобладают нефтегазовый сектор и добывающая промышленность, более жестко контролируемые государством.

На другом полюсе — Туркестанская область, где доля теневой экономики достигла почти 28%. Здесь ведущую роль играют малый бизнес и сельское хозяйство, которые остаются наиболее уязвимыми для «серых» схем.

Итоги десятилетия

Анализ за 2013–2024 годы показывает устойчивое снижение доли теневого сектора:

в производстве товаров — с 8,9% до 5,18%;

в сфере услуг — с 19,4% до 11,53%.

Особенно заметен прогресс в:

операциях с недвижимостью — падение показателя с 6,85% до 0,71%;

транспорте и складировании — с 3,31% до 1,28%.

Такой результат обеспечили цифровизация процессов, внедрение электронных систем и повышение прозрачности госзакупок.

Экономический эффект

Каждое снижение теневого сектора на 1% ВВП означает для Казахстана возврат примерно 2,4 млрд долларов США в бюджет.

Международные оценки еще более оптимистичны. По отчету Ernst & Young (EY), опубликованному в марте 2025 года, уровень теневой экономики в Казахстане в 2023 году составил 11,2%, что сопоставимо с показателями Чили, Болгарии, Венгрии и Греции.

Стратегия государства

Для дальнейшего сокращения теневого сектора Казахстан реализует Комплексный план на 2023–2025 годы. Его цель — снизить долю ННЭ до 15%.

Основные направления:

Цифровизация и контроль — внедрение электронных систем мониторинга, ужесточение налогового и таможенного администрирования, ограничения на мобильные переводы для отслеживания подозрительных транзакций.

Борьба с уклонением от налогов — выявление схем дробления бизнеса и создание равных условий для конкуренции.

Стимулы для бизнеса — снижение налоговой нагрузки на заработные платы, улучшение соцзащиты работников, формирование условий, при которых легальная деятельность становится выгоднее «серой».

Уязвимые секторы

Наибольшая доля теневого оборота сохраняется в:

торговле;

сельском хозяйстве;

здравоохранении;

образовании.

Для этих направлений разрабатываются отдельные дорожные карты, призванные ускорить переход к прозрачной модели работы.

Перспективы

Учитывая накопленный прогресс и международные оценки, Казахстан движется к заявленной цели — сократить долю теневой экономики до 15% ВВП. Если темпы сохранятся, страна сможет не только укрепить бюджет, но и повысить доверие к бизнес-среде и государственным институтам.