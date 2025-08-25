18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 14:55

Куда утекают деньги Казахстана: каждый процент тени стоит 2,4 млрд долларов

Новости Казахстана 0 753

По данным Бюро национальной статистики, Казахстан продолжает сокращать масштабы теневого сектора. В 2024 году удельный вес ненаблюдаемой экономики (ННЭ) в структуре ВВП составил 16,71%, что на 0,87% меньше показателя 2023 года. Это свидетельствует о заметном прогрессе в легализации бизнеса и повышении прозрачности финансовых потоков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

 

Фото: freepik
Фото: freepik

Региональные различия

Ситуация в регионах остается неоднородной:

  • Атырауская область — минимальный показатель, всего 8,37%;

  • Улытауская область — 10,75%;

  • Мангистауская область — 13,01%.

Такие результаты объясняются спецификой экономики, где преобладают нефтегазовый сектор и добывающая промышленность, более жестко контролируемые государством.

На другом полюсе — Туркестанская область, где доля теневой экономики достигла почти 28%. Здесь ведущую роль играют малый бизнес и сельское хозяйство, которые остаются наиболее уязвимыми для «серых» схем.

Итоги десятилетия

Анализ за 2013–2024 годы показывает устойчивое снижение доли теневого сектора:

  • в производстве товаров — с 8,9% до 5,18%;

  • в сфере услуг — с 19,4% до 11,53%.

Особенно заметен прогресс в:

  • операциях с недвижимостью — падение показателя с 6,85% до 0,71%;

  • транспорте и складировании — с 3,31% до 1,28%.

Такой результат обеспечили цифровизация процессов, внедрение электронных систем и повышение прозрачности госзакупок.

Экономический эффект

Каждое снижение теневого сектора на 1% ВВП означает для Казахстана возврат примерно 2,4 млрд долларов США в бюджет.

Международные оценки еще более оптимистичны. По отчету Ernst & Young (EY), опубликованному в марте 2025 года, уровень теневой экономики в Казахстане в 2023 году составил 11,2%, что сопоставимо с показателями Чили, Болгарии, Венгрии и Греции.

Стратегия государства

Для дальнейшего сокращения теневого сектора Казахстан реализует Комплексный план на 2023–2025 годы. Его цель — снизить долю ННЭ до 15%.

Основные направления:

  • Цифровизация и контроль — внедрение электронных систем мониторинга, ужесточение налогового и таможенного администрирования, ограничения на мобильные переводы для отслеживания подозрительных транзакций.

  • Борьба с уклонением от налогов — выявление схем дробления бизнеса и создание равных условий для конкуренции.

  • Стимулы для бизнеса — снижение налоговой нагрузки на заработные платы, улучшение соцзащиты работников, формирование условий, при которых легальная деятельность становится выгоднее «серой».

Уязвимые секторы

Наибольшая доля теневого оборота сохраняется в:

  • торговле;

  • сельском хозяйстве;

  • здравоохранении;

  • образовании.

Для этих направлений разрабатываются отдельные дорожные карты, призванные ускорить переход к прозрачной модели работы.

Перспективы

Учитывая накопленный прогресс и международные оценки, Казахстан движется к заявленной цели — сократить долю теневой экономики до 15% ВВП. Если темпы сохранятся, страна сможет не только укрепить бюджет, но и повысить доверие к бизнес-среде и государственным институтам.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Продолжают сокращать теневой сектор, а жизнь с каждым годом становится все хуже и хуже
25.08.2025, 10:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира