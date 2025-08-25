18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.08.2025, 16:09

Куда и кому передаются «бесхозные» пенсионные накопления казахстанцев

Новости Казахстана

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) сообщил, что десятки миллиардов тенге остаются на счетах умерших вкладчиков. По данным фонда, зарегистрировано около 280 тысяч человек, которые имели пенсионные накопления, но скончались, не успев ими воспользоваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Тысячи казахстанцев ушли из жизни, не воспользовавшись сбережениями

Общая сумма таких средств достигла 45,8 млрд тенге, и они до сих пор не востребованы наследниками.

В ЕНПФ пояснили, что механизм признания невостребованных накоплений бесхозным имуществом был введён только с 2019 года. В этом случае средства могут быть переданы в коммунальную собственность по решению суда.

За период с 2019 по 2024 годы было оформлено всего 330 случаев передачи таких накоплений, а их сумма составила порядка 36 млн тенге.

В каких регионах чаще фиксируют подобные случаи

Фонд предоставил статистику по регионам, где пенсионные счета умерших признаны бесхозяйными:

  • Восточно-Казахстанская и Абайская области — 279 случаев;

  • Павлодарская область — 47 случаев;

  • Акмолинская область — 1 случай;

  • Карагандинская область — 1 случай;

  • Костанайская область — 1 случай;

  • Северо-Казахстанская область — 1 случай.

Правовые основания

Согласно Социальному кодексу Казахстана (статьи 34, 220, 221 и 223), пенсионные накопления умершего гражданина переходят его законным наследникам.

Однако в соответствии со статьёй 1083 Гражданского кодекса, если наследники не выявлены, имущество признаётся бесхозным и передаётся в коммунальную собственность.

