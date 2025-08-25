Казахстанцы массово «глушат» цвет на смартфонах: зачем все уходят в черно-белый режим

Все больше жителей страны делятся необычным лайфхаком: переводят экраны телефонов в серые оттенки. Этот прием помогает снизить цифровую зависимость и вернуть контроль над временем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Еще недавно странный черно-белый дисплей вызывал недоумение: «Сломался экран?». Однако, как отмечают пользователи, это не поломка, а осознанный выбор.
От Алматы до Астаны казахстанцы переводят свои смартфоны в режим оттенков серого, чтобы уменьшить влияние ярких иконок и уведомлений на психику.
Жительница Астаны Айгерим признается:
«Сначала я скептически отнеслась к этому. Но после пары дней поняла, что телефон перестал отвлекать, и пользоваться им стало спокойнее».
Эксперты объясняют, что интерфейсы приложений построены на визуальных триггерах:
Красные уведомления вызывают у мозга реакцию тревоги или важности.
Яркие логотипы соцсетей действуют как «конфеты», провоцируя выработку дофамина.
Бесконечная лента работает как игровой автомат: пользователь скроллит в ожидании награды.
По сути, смартфон превращается в «карманное казино», где каждая иконка борется за внимание.
Легкий цифровой детокс — телефон перестает быть развлечением «на автомате».
Фокус и продуктивность — исчезает визуальный шум, легче работать с текстами и документами.
Экономия батареи — на OLED-дисплеях черный цвет потребляет меньше энергии.
Качественный сон — уменьшается зрительная стимуляция и воздействие синего света.
Насыщенность реальности — окружающий мир кажется ярче после долгого серого экрана.
На iPhone:
Настройки → Универсальный доступ → Дисплей и размер текста → Светофильтры → Оттенки серого.
Можно настроить быстрое включение тройным нажатием боковой кнопки.
На Android:
Настройки → Специальные возможности → Улучшения видимости (или Цвет и движение) → Цветовой фильтр → Оттенки серого.
Вы открываете соцсети «просто так», без цели.
Ежедневное экранное время превышает 3–4 часа.
Трудно удерживать внимание на книге или работе дольше 15 минут.
Первое и последнее, что вы делаете в день — проверяете телефон.
Яркая лента вызывает усталость и раздражение.
Черно-белый режим не означает отказ от смартфона. Это способ напомнить себе, что телефон — инструмент, а не источник бесконечных отвлечений.
Казахстанская молодежь активно пробует этот метод: достаточно включить режим на пару дней, чтобы заметить разницу. Вернуть цвет легко, но, как признаются многие, делать этого уже не хочется.
