25.08.2025, 17:02

Казахстанцы массово «глушат» цвет на смартфонах: зачем все уходят в черно-белый режим

Новости Казахстана

Все больше жителей страны делятся необычным лайфхаком: переводят экраны телефонов в серые оттенки. Этот прием помогает снизить цифровую зависимость и вернуть контроль над временем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Почему люди «обесцвечивают» экраны

Еще недавно странный черно-белый дисплей вызывал недоумение: «Сломался экран?». Однако, как отмечают пользователи, это не поломка, а осознанный выбор.
От Алматы до Астаны казахстанцы переводят свои смартфоны в режим оттенков серого, чтобы уменьшить влияние ярких иконок и уведомлений на психику.

Жительница Астаны Айгерим признается:
«Сначала я скептически отнеслась к этому. Но после пары дней поняла, что телефон перестал отвлекать, и пользоваться им стало спокойнее».

Как цвета захватывают внимание

Эксперты объясняют, что интерфейсы приложений построены на визуальных триггерах:

  • Красные уведомления вызывают у мозга реакцию тревоги или важности.

  • Яркие логотипы соцсетей действуют как «конфеты», провоцируя выработку дофамина.

  • Бесконечная лента работает как игровой автомат: пользователь скроллит в ожидании награды.

По сути, смартфон превращается в «карманное казино», где каждая иконка борется за внимание.

Пять причин перейти на черно-белый режим

  1. Легкий цифровой детокс — телефон перестает быть развлечением «на автомате».

  2. Фокус и продуктивность — исчезает визуальный шум, легче работать с текстами и документами.

  3. Экономия батареи — на OLED-дисплеях черный цвет потребляет меньше энергии.

  4. Качественный сон — уменьшается зрительная стимуляция и воздействие синего света.

  5. Насыщенность реальности — окружающий мир кажется ярче после долгого серого экрана.

Как включить режим на iPhone и Android

  • На iPhone:
    Настройки → Универсальный доступ → Дисплей и размер текста → Светофильтры → Оттенки серого.
    Можно настроить быстрое включение тройным нажатием боковой кнопки.

  • На Android:
    Настройки → Специальные возможности → Улучшения видимости (или Цвет и движение) → Цветовой фильтр → Оттенки серого.

Чек-лист: кому стоит попробовать

  • Вы открываете соцсети «просто так», без цели.

  • Ежедневное экранное время превышает 3–4 часа.

  • Трудно удерживать внимание на книге или работе дольше 15 минут.

  • Первое и последнее, что вы делаете в день — проверяете телефон.

  • Яркая лента вызывает усталость и раздражение.

Осознанное использование технологий

Черно-белый режим не означает отказ от смартфона. Это способ напомнить себе, что телефон — инструмент, а не источник бесконечных отвлечений.

Казахстанская молодежь активно пробует этот метод: достаточно включить режим на пару дней, чтобы заметить разницу. Вернуть цвет легко, но, как признаются многие, делать этого уже не хочется.

