18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
535.99
626.36
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.08.2025, 18:28

Как военнослужащие в Казахстане будут получать выплаты и на что их можно тратить: новые правила

Новости Казахстана 0 2 348

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки, регулирующие предоставление жилья и единовременных жилищных выплат (ЕЖВ) для военнослужащих. Изменения касаются условий получения выплат, целей их использования, а также порядка обеспечения служебным жильем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Когда военнослужащие могут получить единовременные выплаты

По словам начальника управления жилищной политики Главного управления военной инфраструктуры ВС РК Дауренбека Жумабекова, теперь ЕЖВ предоставляются в следующих случаях:

  • увольнение по достижению предельного возраста;

  • увольнение по состоянию здоровья;

  • увольнение при сокращении численности штатов;

  • увольнение по семейным обстоятельствам.

При этом увольнение по окончанию контракта не дает права на получение выплат, за исключением случаев смены места службы супруга или супруги.

Размер выплат и связь с ипотекой

Согласно новым правилам, размер ЕЖВ определяется исходя из суммы задолженности по ипотечному кредиту. Например, если военнослужащему начислено 20 млн тенге за периоды необеспеченности жильем, а долг по ипотеке составляет 10 млн, он получит только 10 млн тенге для полного погашения кредита.

Важно: данная норма не распространяется на ипотеку, оформленную до 1 июля 2025 года.

Цели использования жилищных выплат

Теперь ЕЖВ могут использоваться исключительно для:

  • покупки жилья;

  • оплаты ипотеки;

  • накоплений в виде жилищных сбережений;

  • аренды жилья (максимум 8 лет, после чего выплаты направляются только на накопления).

Договоры аренды жилья обязаны проходить государственную регистрацию.

Запрет на сделки с родственниками

Поправками введён запрет на покупку или аренду жилья у близких родственников военнослужащих и их супругов.

Если на счете военнослужащего остались излишки от выплат после погашения ипотеки, они один раз в год направляются на досрочное погашение задолженности. Использование оставшихся средств на другие цели запрещено.

В случае нецелевого расходования средств военнослужащий обязан вернуть деньги в доход государства.

Порядок обеспечения жильем при переводе и службе обоих супругов

Для военнослужащих, которые ранее уже воспользовались правом на жилье (приватизация, компенсация, ЕЖВ или ипотека), установлены следующие правила при переводе в другой населённый пункт:

  • предоставление служебного жилья;

  • при его отсутствии – ЕЖВ в размере 50% от общей суммы, исключительно на аренду, до получения служебного жилья;

  • при отказе от предложенного служебного жилья выплаты прекращаются.

Если оба супруга служат в армии, для семьи открывается только один специальный банковский счет, на который поступают выплаты. Деньги можно официально переводить между счетами супругов, а второй счет необходимо закрыть.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира