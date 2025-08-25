Как военнослужащие в Казахстане будут получать выплаты и на что их можно тратить: новые правила

С 1 июля 2025 года в Казахстане вступили в силу поправки, регулирующие предоставление жилья и единовременных жилищных выплат (ЕЖВ) для военнослужащих. Изменения касаются условий получения выплат, целей их использования, а также порядка обеспечения служебным жильем, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По словам начальника управления жилищной политики Главного управления военной инфраструктуры ВС РК Дауренбека Жумабекова, теперь ЕЖВ предоставляются в следующих случаях:
увольнение по достижению предельного возраста;
увольнение по состоянию здоровья;
увольнение при сокращении численности штатов;
увольнение по семейным обстоятельствам.
При этом увольнение по окончанию контракта не дает права на получение выплат, за исключением случаев смены места службы супруга или супруги.
Согласно новым правилам, размер ЕЖВ определяется исходя из суммы задолженности по ипотечному кредиту. Например, если военнослужащему начислено 20 млн тенге за периоды необеспеченности жильем, а долг по ипотеке составляет 10 млн, он получит только 10 млн тенге для полного погашения кредита.
Важно: данная норма не распространяется на ипотеку, оформленную до 1 июля 2025 года.
Теперь ЕЖВ могут использоваться исключительно для:
покупки жилья;
оплаты ипотеки;
накоплений в виде жилищных сбережений;
аренды жилья (максимум 8 лет, после чего выплаты направляются только на накопления).
Договоры аренды жилья обязаны проходить государственную регистрацию.
Поправками введён запрет на покупку или аренду жилья у близких родственников военнослужащих и их супругов.
Если на счете военнослужащего остались излишки от выплат после погашения ипотеки, они один раз в год направляются на досрочное погашение задолженности. Использование оставшихся средств на другие цели запрещено.
В случае нецелевого расходования средств военнослужащий обязан вернуть деньги в доход государства.
Для военнослужащих, которые ранее уже воспользовались правом на жилье (приватизация, компенсация, ЕЖВ или ипотека), установлены следующие правила при переводе в другой населённый пункт:
предоставление служебного жилья;
при его отсутствии – ЕЖВ в размере 50% от общей суммы, исключительно на аренду, до получения служебного жилья;
при отказе от предложенного служебного жилья выплаты прекращаются.
Если оба супруга служат в армии, для семьи открывается только один специальный банковский счет, на который поступают выплаты. Деньги можно официально переводить между счетами супругов, а второй счет необходимо закрыть.
