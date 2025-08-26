18+
25.08.2025, 19:38

Адвокат Челаха допускает возможность УДО: «Он жертва обстоятельств»

Новости Казахстана 0 11 291

Адвокат Гульмира Шалдыкова, ранее добивавшаяся отмены пожизненного приговора Владиславу Челаху, высказалась о перспективах его условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Кадр из видео
Кадр из видео

Любой вариант смягчения наказания приемлем

На встрече в Национальном пресс-клубе в Астане Шалдыкова заявила:

«Любой вариант, который смягчит его наказание, приемлем. Даже если это будет УДО. Он незаконно содержится в местах лишения свободы. По сути, он жертва всех этих обстоятельств. Он просто выжил среди тех лиц, которые были расстреляны».

Защитник подчеркнула, что для нее важно видеть возможность хоть какой-то смягченной меры в отношении Челаха.

Адвокат уверена в невиновности Челаха

Шалдыкова выразила готовность вновь заняться делом Челаха и пояснила свою позицию:

  • Изучив материалы уголовного дела, она считает, что Челах не причастен к преступлению.

  • Первые показания Челаха подтверждают его непричастность: «Я не совершал данного преступления, я не причастен».

  • В момент инцидента Челаха не было на погранзаставе, когда произошли поджог и перестрелка.

  • По мнению адвоката, дело было политизировано и находилось под контролем КНБ, что повлияло на исход судебного разбирательства.

Причины подачи на пересмотр дела в 2019 году

Адвокат также объяснила, почему Челах обратился за пересмотром именно в 2019 году:

  • На тот момент произошла смена власти, и президентом стал Касым-Жомарт Токаев.

  • Челах надеялся на пересмотр приговора в рамках «Нового Казахстана», рассчитывая на более справедливый подход к делу.

  • Шалдыкова отметила, что изменение политической обстановки может дать перспективу дальнейших шагов в его защите.

166
11
3
Комментарии

1 комментарий(ев)
Miroslav
Miroslav
Причем здесь УДО? УДО - это фактически признание вины.
26.08.2025, 06:54
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

