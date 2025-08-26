Адвокат Челаха допускает возможность УДО: «Он жертва обстоятельств»

Адвокат Гульмира Шалдыкова, ранее добивавшаяся отмены пожизненного приговора Владиславу Челаху, высказалась о перспективах его условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
На встрече в Национальном пресс-клубе в Астане Шалдыкова заявила:
«Любой вариант, который смягчит его наказание, приемлем. Даже если это будет УДО. Он незаконно содержится в местах лишения свободы. По сути, он жертва всех этих обстоятельств. Он просто выжил среди тех лиц, которые были расстреляны».
Защитник подчеркнула, что для нее важно видеть возможность хоть какой-то смягченной меры в отношении Челаха.
Шалдыкова выразила готовность вновь заняться делом Челаха и пояснила свою позицию:
Изучив материалы уголовного дела, она считает, что Челах не причастен к преступлению.
Первые показания Челаха подтверждают его непричастность: «Я не совершал данного преступления, я не причастен».
В момент инцидента Челаха не было на погранзаставе, когда произошли поджог и перестрелка.
По мнению адвоката, дело было политизировано и находилось под контролем КНБ, что повлияло на исход судебного разбирательства.
Адвокат также объяснила, почему Челах обратился за пересмотром именно в 2019 году:
На тот момент произошла смена власти, и президентом стал Касым-Жомарт Токаев.
Челах надеялся на пересмотр приговора в рамках «Нового Казахстана», рассчитывая на более справедливый подход к делу.
Шалдыкова отметила, что изменение политической обстановки может дать перспективу дальнейших шагов в его защите.
