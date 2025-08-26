Налоговики будут знать о каждом крупном счёте и покупке казахстанцев — от 20 тыс. МРП

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане обяжут банки предоставлять налоговым органам сведения о счетах клиентов с крупными суммами и дорогостоящих покупках. Новая мера связана с инициативой всеобщего декларирования доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.