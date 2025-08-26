Налоговики будут знать о каждом крупном счёте и покупке казахстанцев — от 20 тыс. МРП

В Казахстане обяжут банки предоставлять налоговым органам сведения о счетах клиентов с крупными суммами и дорогостоящих покупках. Новая мера связана с инициативой всеобщего декларирования доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По новым требованиям:
Банки будут информировать налоговиков о счетах клиентов, на которых хранится сумма от 20 тыс. МРП.
Для финансовых институтов утвердят новые формы отчетности, где будут отражены:
наличие счетов у физических лиц;
движение денежных средств по этим счетам;
случаи приобретения имущества стоимостью свыше 20 тыс. МРП (примерно 78,6 млн тенге).
По информации Министерства финансов, новые меры позволят:
Проводить более оперативный камеральный контроль;
Повысить прозрачность доходов и имущества граждан;
Увеличить поступления в бюджет;
Снизить долю теневой экономики.
Проект постановления будет доступен для общественного обсуждения на сайте Открытые НПА до 9 сентября 2025 года.
