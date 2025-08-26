Мужчина поджёг себя в аэропорту Алматы возле кассы (видео)

Қазақ тіліне аудару

Вечером 25 августа 2025 года в терминале Т-1 аэропорта Алматы произошёл шокирующий инцидент: мужчина поджёг себя возле кассы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: © Depositphotos.com/Byelikova

Оперативная реакция полиции и службы безопасности

Сотрудники полиции совместно с работниками службы безопасности аэропорта незамедлительно среагировали на чрезвычайную ситуацию. Они потушили огонь и вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего доставили в городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Начато уголовное дело

Департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело по факту инцидента. В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и причин, побудивших мужчину к столь радикальному шагу.

Резонанс и общественный интерес

Событие вызвало широкий общественный резонанс. В сети появилось видео самоподжога, а аэропорт Алматы сообщил о работе всех служб в штатном режиме, несмотря на происшествие.