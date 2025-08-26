В Казахстане вводят новую обязательную регистрацию для транспорта

В Казахстане к списку транспортных средств, подлежащих обязательной регистрации, добавились электровелосипеды. Об этом сообщили в правоохранительных органах, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
По данным полиции, с момента введения обязательной регистрации мопедов, на дорогах страны заметно увеличилось число электровелосипедов. Особенно это касается курьеров: многие предпочли заменить мопеды на электрические велосипеды, не оформляя их официально.
Сотрудники алматинской полиции напоминают, что по закону транспортные средства с мощностью более 250 Ватт и способные развивать скорость свыше 25 километров в час считаются мопедами. Использовать такие велосипеды на дорогах общего пользования без регистрационного номера запрещено.
Владельцам таких транспортных средств необходимо иметь права на управление ими.
В полиции отмечают, что регистрация — это не формальность:
Гарантия безопасности на дорогах.
Подтверждение права собственности на транспортное средство.
Облегчение возврата при краже или утере.
«Регистрация электровелосипедов — это прежде всего вопрос безопасности и порядка на дорогах», — подчеркнули в правоохранительных органах.
