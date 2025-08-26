18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
533.87
621.64
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
26.08.2025, 07:45

«Обман под колесами»: сотни казахстанцев лишились машин и денег из-за автосалона

Новости Казахстана 0 486

В Атырау разгорелся скандал вокруг автосалона «Абырой авто», более сотни клиентов которого заявили о том, что стали жертвами обмана. В понедельник возмущённые жители города пришли к зданию областного департамента полиции с требованиями вернуть свои автомобили и деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Жертвы доверились обещаниям автосалона

По словам пострадавших, они оставляли свои автомобили в салоне для продажи, надеясь на быстрый расчет. Один из жителей Атырау рассказал, что выставил машину через популярный мессенджер, после чего с ним связались представители автосалона и пообещали помочь с продажей.

«Позвонили девушки, сказали: давайте мы сами продадим машину. Я про это уже слышал, что люди оставляют машины, а потом получают деньги, поэтому они меня быстро убедили. Но вскоре начался шум, и оказалось — ни машины, ни денег», — пояснил мужчина.

Потерпевшие отметили, что аналогичная ситуация повторялась с другими клиентами, их число превышает сотню.

Схема мошенничества

Мошенники действовали по стандартной схеме:

  • Обещали владельцам более высокую цену за авто и быструю выплату.

  • Машина полностью переоформлялась на автосалон.

  • Салон перепродавал транспорт в других регионах страны.

  • Владельцы автомобилей оставались без машины и без денег, иногда ожидая выплат по несколько недель.

«Когда выставили машину на продажу, они сказали, что в течение десяти дней получим деньги. Мы отдали машину. Но когда пришли за расчетом, там уже толпа людей с жалобами на обман», — рассказал ещё один пострадавший.

Размер ущерба и меры полиции

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба составляет сотни миллионов тенге. Многие потеряли единственное средство передвижения.

Полиция возбудила дело по статье «Мошенничество». Двое подозреваемых уже арестованы, а на все машины автосалона наложен арест, приостановлены любые операции с ними.

«Двое подозреваемых по решению суда взяты под стражу. Более 90 жителей Атырау обратились с жалобами, поэтому мы наложили арест на все машины и приостановили любые операции с ними», — сообщил заместитель начальника областного департамента полиции Арсен Иманалиев.

Текущая ситуация и надежды потерпевших

Сейчас автосалон закрыт, а правоохранительные органы продолжают расследование. По данным полиции, организация работала с прошлого года и успела оставить без средств около 120 человек.

Жители города надеются не только на наказание виновных, но и на компенсацию ущерба, однако пока официальных гарантий выплат нет.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира