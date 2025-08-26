«Обман под колесами»: сотни казахстанцев лишились машин и денег из-за автосалона

Қазақ тіліне аудару

В Атырау разгорелся скандал вокруг автосалона «Абырой авто», более сотни клиентов которого заявили о том, что стали жертвами обмана. В понедельник возмущённые жители города пришли к зданию областного департамента полиции с требованиями вернуть свои автомобили и деньги, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Жертвы доверились обещаниям автосалона

По словам пострадавших, они оставляли свои автомобили в салоне для продажи, надеясь на быстрый расчет. Один из жителей Атырау рассказал, что выставил машину через популярный мессенджер, после чего с ним связались представители автосалона и пообещали помочь с продажей.

«Позвонили девушки, сказали: давайте мы сами продадим машину. Я про это уже слышал, что люди оставляют машины, а потом получают деньги, поэтому они меня быстро убедили. Но вскоре начался шум, и оказалось — ни машины, ни денег», — пояснил мужчина.

Потерпевшие отметили, что аналогичная ситуация повторялась с другими клиентами, их число превышает сотню.

Схема мошенничества

Мошенники действовали по стандартной схеме:

Обещали владельцам более высокую цену за авто и быструю выплату .

Машина полностью переоформлялась на автосалон.

Салон перепродавал транспорт в других регионах страны.

Владельцы автомобилей оставались без машины и без денег, иногда ожидая выплат по несколько недель.

«Когда выставили машину на продажу, они сказали, что в течение десяти дней получим деньги. Мы отдали машину. Но когда пришли за расчетом, там уже толпа людей с жалобами на обман», — рассказал ещё один пострадавший.

Размер ущерба и меры полиции

По предварительным оценкам, общая сумма ущерба составляет сотни миллионов тенге. Многие потеряли единственное средство передвижения.

Полиция возбудила дело по статье «Мошенничество». Двое подозреваемых уже арестованы, а на все машины автосалона наложен арест, приостановлены любые операции с ними.

«Двое подозреваемых по решению суда взяты под стражу. Более 90 жителей Атырау обратились с жалобами, поэтому мы наложили арест на все машины и приостановили любые операции с ними», — сообщил заместитель начальника областного департамента полиции Арсен Иманалиев.

Текущая ситуация и надежды потерпевших

Сейчас автосалон закрыт, а правоохранительные органы продолжают расследование. По данным полиции, организация работала с прошлого года и успела оставить без средств около 120 человек.

Жители города надеются не только на наказание виновных, но и на компенсацию ущерба, однако пока официальных гарантий выплат нет.