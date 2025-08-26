Ждать или не ждать: всё о новой системе распределения жилья в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Почти миллион жителей Казахстана находятся в очереди на получение доступного жилья. По данным Отбасы банка , акиматы передали списки на 647 779 человек , а с момента начала ведения очереди банком 24 мая добавились ещё 305 838 заявителей . В итоге общее количество очередников достигло 953 617 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Кто может встать в очередь

В очередь принимают казахстанцев от 18 лет и кандасов.

Главное условие — не иметь собственного жилья последние 5 лет или проживать в аварийном доме.

В крупных городах — Астана, Алматы и Шымкент — требуется прописка не меньше трёх лет , в остальных регионах срок проживания не имеет значения.

Жильё предоставляется только в регионе, где оформлена очередь.

Что изменилось в системе

Ведение списков теперь осуществляет Отбасы банк , а не акиматы.

Чтобы проверить себя, рекомендуется скачать файл на компьютер или ноутбук , так как на телефоне он может отображаться некорректно.

В списках указаны: Порядковый номер очередника (не номер очереди), Дата постановки на учёт , Категория очередника .

Списки будут ежемесячно публиковаться на сайте банка.

Как узнать своё реальное место в очереди:

Откройте файл Excel со списком своего региона. В колонке «Подкатегория» включите нужный фильтр (например, «Многодетные семьи», «Дети-сироты», «Неполная семья»). После фильтрации список сократится, и вы увидите своё реальное место.

Почему важен доход семьи

В новой системе ключевую роль играет не порядковый номер, а дата постановки на учёт и доход семьи. Именно от дохода зависит, какой вид поддержки сможет получить очередник.

Расчёт дохода:

Суммируются все доходы семьи и делятся на количество членов семьи.

Доход привязан к прожиточному минимуму (ПМ), который в 2025 году составляет 46 228 тенге.

Виды доступной поддержки в зависимости от дохода на одного человека: