Ждать или не ждать: всё о новой системе распределения жилья в Казахстане

Почти миллион жителей Казахстана находятся в очереди на получение доступного жилья. По данным Отбасы банка, акиматы передали списки на 647 779 человек, а с момента начала ведения очереди банком 24 мая добавились ещё 305 838 заявителей. В итоге общее количество очередников достигло 953 617 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
В очередь принимают казахстанцев от 18 лет и кандасов.
Главное условие — не иметь собственного жилья последние 5 лет или проживать в аварийном доме.
В крупных городах — Астана, Алматы и Шымкент — требуется прописка не меньше трёх лет, в остальных регионах срок проживания не имеет значения.
Жильё предоставляется только в регионе, где оформлена очередь.
Ведение списков теперь осуществляет Отбасы банк, а не акиматы.
Чтобы проверить себя, рекомендуется скачать файл на компьютер или ноутбук, так как на телефоне он может отображаться некорректно.
В списках указаны:
Порядковый номер очередника (не номер очереди),
Дата постановки на учёт,
Категория очередника.
Списки будут ежемесячно публиковаться на сайте банка.
Как узнать своё реальное место в очереди:
Откройте файл Excel со списком своего региона.
В колонке «Подкатегория» включите нужный фильтр (например, «Многодетные семьи», «Дети-сироты», «Неполная семья»).
После фильтрации список сократится, и вы увидите своё реальное место.
В новой системе ключевую роль играет не порядковый номер, а дата постановки на учёт и доход семьи. Именно от дохода зависит, какой вид поддержки сможет получить очередник.
Расчёт дохода:
Суммируются все доходы семьи и делятся на количество членов семьи.
Доход привязан к прожиточному минимуму (ПМ), который в 2025 году составляет 46 228 тенге.
Виды доступной поддержки в зависимости от дохода на одного человека:
|Доход на человека
|Доступная поддержка
|Менее 1 ПМ (46 228 тг)
|Субсидирование 50% арендной платы
|До 2 ПМ (92 456 тг)
|Арендное жильё от акимата
|До 5 ПМ (231 140 тг)
|Ипотека 2%, программа «Бақытты отбасы»
|До 6 ПМ (277 368 тг)
|Ипотека 5%, программа «Шаңырақ»
|Более 6 ПМ
|Ипотека 7–9%, программа «Наурыз»
Система Отбасы банка интегрирована с государственными базами и формирует «портрет семьи», проверяя доходы, наличие жилья, пособий и статус. Это позволяет банку определить, какие меры поддержки доступны каждому очереднику.
70% жилья будет предоставлено приоритетным категориям: ветеранам, сиротам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и вдовам.
Из них 20% обязательно выделят детям-сиротам.
Оставшиеся 30% жилья предназначены для неполных семей, бюджетников, госслужащих, военных и пенсионеров.
