26.08.2025, 08:24

Ждать или не ждать: всё о новой системе распределения жилья в Казахстане

Новости Казахстана 0 444

Почти миллион жителей Казахстана находятся в очереди на получение доступного жилья. По данным Отбасы банка, акиматы передали списки на 647 779 человек, а с момента начала ведения очереди банком 24 мая добавились ещё 305 838 заявителей. В итоге общее количество очередников достигло 953 617 человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кто может встать в очередь

  • В очередь принимают казахстанцев от 18 лет и кандасов.

  • Главное условие — не иметь собственного жилья последние 5 лет или проживать в аварийном доме.

  • В крупных городах — Астана, Алматы и Шымкент — требуется прописка не меньше трёх лет, в остальных регионах срок проживания не имеет значения.

  • Жильё предоставляется только в регионе, где оформлена очередь.

Что изменилось в системе

  • Ведение списков теперь осуществляет Отбасы банк, а не акиматы.

  • Чтобы проверить себя, рекомендуется скачать файл на компьютер или ноутбук, так как на телефоне он может отображаться некорректно.

  • В списках указаны:

    • Порядковый номер очередника (не номер очереди),

    • Дата постановки на учёт,

    • Категория очередника.

  • Списки будут ежемесячно публиковаться на сайте банка.

Как узнать своё реальное место в очереди:

  1. Откройте файл Excel со списком своего региона.

  2. В колонке «Подкатегория» включите нужный фильтр (например, «Многодетные семьи», «Дети-сироты», «Неполная семья»).

  3. После фильтрации список сократится, и вы увидите своё реальное место.

Почему важен доход семьи

В новой системе ключевую роль играет не порядковый номер, а дата постановки на учёт и доход семьи. Именно от дохода зависит, какой вид поддержки сможет получить очередник.

Расчёт дохода:

  • Суммируются все доходы семьи и делятся на количество членов семьи.

  • Доход привязан к прожиточному минимуму (ПМ), который в 2025 году составляет 46 228 тенге.

Виды доступной поддержки в зависимости от дохода на одного человека:

Доход на человека Доступная поддержка
Менее 1 ПМ (46 228 тг) Субсидирование 50% арендной платы
До 2 ПМ (92 456 тг) Арендное жильё от акимата
До 5 ПМ (231 140 тг) Ипотека 2%, программа «Бақытты отбасы»
До 6 ПМ (277 368 тг) Ипотека 5%, программа «Шаңырақ»
Более 6 ПМ Ипотека 7–9%, программа «Наурыз»

Система Отбасы банка интегрирована с государственными базами и формирует «портрет семьи», проверяя доходы, наличие жилья, пособий и статус. Это позволяет банку определить, какие меры поддержки доступны каждому очереднику.

Как будут распределять жильё

  • 70% жилья будет предоставлено приоритетным категориям: ветеранам, сиротам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и вдовам.

    • Из них 20% обязательно выделят детям-сиротам.

  • Оставшиеся 30% жилья предназначены для неполных семей, бюджетников, госслужащих, военных и пенсионеров

