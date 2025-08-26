«Бить плетью»: шокирующие лозунги о женщинах вышли на уровень госорганов в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В последние недели в социальных сетях Казахстана разгорелись острые споры вокруг заявлений о «роли женщин». Видео с высказываниями религиозных деятелей и известных личностей вызвали волну критики. Пользователи и звёзды шоу-бизнеса требуют наказания за пропаганду насилия и дискриминации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life .

Фото: Tengrinews.kz

Что вызвало общественный резонанс

Особое возмущение вызвало старое видео с исламоведом Ризабеком Батталулы, который в лекции заявил:

«Бить надо так, чтобы не нанести травму, не сломать какую-либо часть тела. Поэтому раньше в казахском шаныраке висела плеть. Когда они видели эту плеть, они вспоминали о покаянии, они сразу раскаивались… Нужно начинать воспитывать женщину с первого дня».

Эти слова пользователи соцсетей назвали прямым призывом к насилию. Продюсер Баян Алагузова резко раскритиковала Батталулы, назвав его «кулинарным гуру домашнего насилия» и потребовав наказания.

Позже сам Батталулы принёс извинения, однако остаётся неясным, были ли они сделаны сразу или только после нового витка критики.

Не меньший резонанс вызвали слова бывшего певца Рустема Жугунусова, комментировавшего случай домогательств у мечети в Актобе. Он заявил, что девушка «сама виновата» и «женщинам не следует выходить из дома без необходимости»:

«Не давайте повода для таких ситуаций. Не выходите на улицу одни. Не гуляйте по вечерам. Возможно, своим поведением вы сами создаёте впечатление, что ищете мужчину».

На это резко отреагировала Алагузова:

«Мы живем в светском государстве. Не затуманивайте головы женщинам. Если вас что-то не устраивает — уезжайте в Афганистан или Иран».

Её поддержала волейболистка Сабина Алтынбекова:

«Некоторые "мужчины" пробивают дно. Осуждать девушку за то, что она сняла приставание, — позор».

Государственная реакция: до 7 лет лишения свободы

Министерство культуры и информации (МКИ) отметило, что подобные высказывания противоречат Конституции и принципам светского государства:

«Призывы ограничивать права женщин или оправдывать насилие недопустимы. Они подрывают общественное согласие и нарушают конституционные гарантии равенства и свободы совести».

Ведомство напомнило, что за такие действия предусмотрена административная и уголовная ответственность. Сейчас проводится религиоведческая экспертиза слов Жугунусова и других инфлюенсеров, по итогам которой правоохранители дадут правовую оценку. Возможное наказание по статье о разжигании розни может составлять до семи лет лишения свободы.

Также в МКИ подчеркнули, что ислам, согласно официальной позиции Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), не допускает унижения женщин и признаёт их право на участие в религиозной жизни, включая посещение мечети.

Как пожаловаться на противоправный контент

МВД ведёт постоянный мониторинг соцсетей и интернет-ресурсов. Граждане могут пожаловаться на противоправный контент через:

Номер и приложение 102 ;

Сервис «Закон и Порядок» в eGov Mobile и банковских приложениях;

Портал e-Өtinish.

Каждое обращение проверяется, и при необходимости материалы передаются в правоохранительные органы.

КНБ отслеживает угрозы религиозного экстремизма, но подобные случаи относятся к компетенции МВД и Министерства культуры.

Вывод

Скандальные высказывания вновь обострили общественную дискуссию о правах женщин в Казахстане. Общество требует жёсткой реакции на подобные заявления, а государственные органы заверяют, что будет проведена экспертиза и дана правовая оценка. Власти подчёркивают: любые призывы к ограничению прав или оправданию насилия противоречат Конституции и принципам светского государства.