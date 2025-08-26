Тенге может не выдержать: эксперты предупредили о скрытых угрозах

Қазақ тіліне аудару

Рост внешнеэкономической неопределенности способен усилить финансовые дисбалансы и повысить риск наступления критических событий для Казахстана. Такие выводы содержатся в исследовании АКРА, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: shutterstock.com

Финансовый стресс Казахстана: текущая ситуация

На начало июля 2025 года индекс финансового стресса в Казахстане стабилизировался и находится на умеренном уровне. Аналитики отмечают:

Оценки вероятности критических событий и дисбалансов остаются умеренными.

Динамика по отдельным секторам экономики слабая и не вызывает значительных опасений.

При этом триггер валютного риска достиг уровней конца 2022 — начала 2023 года. Напротив, триггер рефинансирования вернулся к близкому к минимальному уровню, что снижает общую вероятность стрессовых ситуаций.

«Сохранение жесткой денежно-кредитной политики и сдержанная волатильность курса тенге удерживают триггерные события на низких уровнях», — отмечают эксперты АКРА.

Перспективы волатильности тенге

Аналитики подчеркивают, что текущая волатильность курса тенге достаточно приемлема, однако она может немного увеличиться при ухудшении показателей текущего счета платежного баланса, особенно на фоне консолидации бюджетной политики с 2025 года.

Неопределенность в мировой экономике и возможное давление на национальную валюту в конце 2025 года могут усилить влияние триггеров, проявляясь через:

Валютный дисбаланс — напрямую через валютные шоки.

Дисбаланс рефинансирования — косвенно через удорожание ликвидности в национальной валюте.

Дисбаланс ликвидности и его динамика

На середину 2025 года дисбаланс ликвидности вырос на 0,9 п.п., что в основном связано с финансовым сектором:

Рост пассивов, включая краткосрочные обязательства и процентные расходы.

Активы показывают разнонаправленную динамику, не создавая единой тенденции.

По оценкам АКРА, потенциал триггерных событий снизился:

Триггер валютного риска уменьшился с более высокого уровня начала года.

Триггер ликвидности вышел на околоминимальный уровень.

Историческая и прогнозная перспектива

Прошлый год завершил длительный период относительной стабильности на валютном рынке. Несмотря на снижение волатильности курса тенге с мая 2025 года, она всё ещё выше минимумов середины 2024 года.

В перспективе от года до полутора лет сохраняется значительная неопределенность, обусловленная:

Тенденциями торгового протекционизма в мировой торговле.

Потенциальным ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка.