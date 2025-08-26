Тенге может не выдержать: эксперты предупредили о скрытых угрозах

Рост внешнеэкономической неопределенности способен усилить финансовые дисбалансы и повысить риск наступления критических событий для Казахстана. Такие выводы содержатся в исследовании АКРА, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
На начало июля 2025 года индекс финансового стресса в Казахстане стабилизировался и находится на умеренном уровне. Аналитики отмечают:
Оценки вероятности критических событий и дисбалансов остаются умеренными.
Динамика по отдельным секторам экономики слабая и не вызывает значительных опасений.
При этом триггер валютного риска достиг уровней конца 2022 — начала 2023 года. Напротив, триггер рефинансирования вернулся к близкому к минимальному уровню, что снижает общую вероятность стрессовых ситуаций.
«Сохранение жесткой денежно-кредитной политики и сдержанная волатильность курса тенге удерживают триггерные события на низких уровнях», — отмечают эксперты АКРА.
Аналитики подчеркивают, что текущая волатильность курса тенге достаточно приемлема, однако она может немного увеличиться при ухудшении показателей текущего счета платежного баланса, особенно на фоне консолидации бюджетной политики с 2025 года.
Неопределенность в мировой экономике и возможное давление на национальную валюту в конце 2025 года могут усилить влияние триггеров, проявляясь через:
Валютный дисбаланс — напрямую через валютные шоки.
Дисбаланс рефинансирования — косвенно через удорожание ликвидности в национальной валюте.
На середину 2025 года дисбаланс ликвидности вырос на 0,9 п.п., что в основном связано с финансовым сектором:
Рост пассивов, включая краткосрочные обязательства и процентные расходы.
Активы показывают разнонаправленную динамику, не создавая единой тенденции.
По оценкам АКРА, потенциал триггерных событий снизился:
Триггер валютного риска уменьшился с более высокого уровня начала года.
Триггер ликвидности вышел на околоминимальный уровень.
Прошлый год завершил длительный период относительной стабильности на валютном рынке. Несмотря на снижение волатильности курса тенге с мая 2025 года, она всё ещё выше минимумов середины 2024 года.
В перспективе от года до полутора лет сохраняется значительная неопределенность, обусловленная:
Тенденциями торгового протекционизма в мировой торговле.
Потенциальным ухудшением конъюнктуры нефтяного рынка.
«Давление на курс тенге из-за этих тенденций может усилить роль триггеров в 2025 году, особенно валютного риска», — резюмируют аналитики АКРА.
