8 сентября Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября озвучит ежегодное послание народу страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Жельдибай. Выступление пройдет в Астане на совместном заседании обеих палат парламента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Ежегодное обращение президента стало ключевой политической традицией: именно в нем глава государства обозначает приоритеты внутренней и внешней политики, а также дает ориентиры для работы правительства и государственных органов.
По информации пресс-службы, речь Токаева будет включать широкий спектр тем:
экономика — развитие промышленности, инвестиционный климат, новые проекты в сфере инфраструктуры;
социальная политика — поддержка граждан, доступность жилья, здравоохранение и образование;
культура и ценности — вопросы сохранения национальной идентичности, развитие культурных инициатив;
реформы — возможные корректировки в сфере государственного управления и права.
Ежегодное послание главы государства традиционно рассматривается как стратегический документ, определяющий курс развития Казахстана на ближайшие годы. Его основные тезисы, как правило, становятся базой для законодательных инициатив, национальных программ и новых государственных реформ.
Комментарии0 комментарий(ев)