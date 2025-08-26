Соцвыплаты в Казахстане вырастут на 10%: Правительство утвердило трёхлетний бюджет

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана утвердило трёхлетний бюджет страны, в рамках которого на социальную сферу в 2026 году будет выделено 10,7 триллиона тенге . Основная часть этих средств пойдёт на индексацию пенсий и пособий, расширение числа получателей соцвыплат, поддержку студентов и финансирование системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Доходы и дефицит бюджета

По словам Такиева, проект разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны:

доходы в 2026 году ожидаются на уровне 23,1 трлн тенге (12,6% к ВВП);

к 2028 году они вырастут до 27,6 трлн тенге ;

ежегодный гарантированный трансферт из Национального фонда сохранен на уровне 2,8 трлн тенге ;

дефицит бюджета планируется сократить с 2,5% ВВП в 2026 году до 0,9% в 2028 году.

Общие расходы и их структура

На 2026 год расходы определены в объеме 27,7 трлн тенге, что на 2 трлн выше уровня текущего года. К 2028 году показатель достигнет 29,7 трлн тенге.

Министр отметил, что впервые бюджет сбалансирован без использования целевых трансфертов из Нацфонда. Основные приоритеты:

снижение доли базовых текущих расходов с 15% до 12,3% ;

увеличение средств на развитие реального сектора;

оптимизация и перераспределение бюджетных статей.

Социальная направленность бюджета

Особое внимание уделено социальной сфере. В 2026 году на нее выделено 10,7 трлн тенге, или 38,7% от общих расходов. Средства пойдут на:

индексацию социальных выплат на 10% (по прогнозу инфляции);

рост числа получателей пенсий и пособий на 288 тысяч человек ;

повышение стипендий студентам;

расширение контингента обучающихся еще на 19 392 человека.

Поддержка экономики и регионов

На меры, стимулирующие рост экономики, в 2026 году выделено 4,47 трлн тенге (рост с 10,9% до 16,1% в структуре расходов). В том числе:

1 трлн тенге через АО «НУХ „Байтерек“» на проекты, влияющие на развитие регионов;

3,6 трлн тенге на поддержку реального сектора;

732 млрд тенге на агропромышленный комплекс (субсидирование, модернизация переработки, хранение продукции, продовольственная безопасность);

855 млрд тенге на развитие транспортной инфраструктуры.

Расходы силового блока

На оборону и силовые структуры в 2026 году предусмотрено свыше 3 трлн тенге, что на 335 млрд больше, чем в текущем году. Их доля в общем объеме расходов составит почти 11%.

Субвенции регионам

Значительная часть средств будет направлена на поддержку местных бюджетов:

2026 год — 5,1 трлн тенге ;

2027 год — 6,4 трлн тенге ;

2028 год — 6,8 трлн тенге.

Таким образом, проект бюджета на 2026–2028 годы сохраняет социальный приоритет, одновременно усиливая поддержку реального сектора, инфраструктуры и регионального развития.