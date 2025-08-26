Казахстанцы требуют увеличить минимальную зарплату до 200 тысяч тенге

Қазақ тіліне аудару

В стране набирает популярность петиция с призывом повысить минимальную заработную плату, которая сегодня составляет 85 тыс. тенге (примерно 160 долларов США). Граждане подчеркивают: этого уровня недостаточно для обеспечения даже базовых потребностей семьи, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Сравнение с другими странами

Инициаторы обращения приводят международные примеры:

Туркменистан — около 200 тыс. тенге (400 долларов США);

Эквадор — 270 тыс. тенге (470 долларов США);

Страны Балтии — от 500 до 600 тыс. тенге (1 000–1 200 долларов США).

Таким образом, по их подсчетам, минимальная зарплата в Казахстане почти в три раза ниже туркменской и в восемь раз меньше литовской.

Невозможность содержать семью на 85 тыс. тенге

По словам авторов инициативы, нынешний уровень оплаты труда не покрывает даже базовых расходов: продуктов, коммунальных услуг и транспортных затрат. Особенно остро проблема ощущается в крупных городах — Алматы, Астане, а также в региональных центрах, где стоимость жизни также растет.

«На практике 85 тысяч тенге не позволяют содержать семью, обеспечить питание и базовые нужды», — отмечают авторы обращения.

Петиция и требования граждан

Общественники подчеркивают, что их цель — добиться справедливого уровня оплаты труда, соответствующего современным стандартам.

Петиция уже собрала более 3,5 тыс. подписей .

Основное требование — повысить минимальную зарплату хотя бы до 200 тыс. тенге .

Эта сумма, по мнению авторов, позволит приблизиться к международным критериям достойной жизни и сократит разрыв с соседними странами.

«Голос народа должен быть услышан»

Активисты призывают всех казахстанцев поддержать инициативу, подписать петицию и распространять информацию в социальных сетях.