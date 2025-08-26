18+
26.08.2025, 13:03

Финансовая революция: Казахстан меняет правила игры на рынке

Новости Казахстана 0 602

В стране стартует масштабная перестройка финансового сектора. Как сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разрабатывается комплексный пакет реформ. Он охватит ключевые направления финансового законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: ranepa.ru
Фото: ranepa.ru

Основные направления реформы

Предстоящие изменения затронут:

  • банковский сектор — обновление правил и требований к работе кредитных организаций;

  • платежные системы — развитие механизмов для удобных и безопасных расчетов;

  • рынок ценных бумаг — совершенствование регулирования и расширение инвестиционных возможностей;

  • цифровые активы — формирование нормативной базы для их обращения и защиты прав инвесторов;

  • цифровую финансовую инфраструктуру — создание единой национальной платформы для операций.

Развитие платежного рынка

Отдельное внимание уделяется внедрению инноваций в сфере платежей. Планируется развитие национальной цифровой финансовой инфраструктуры, что должно повысить прозрачность операций и доступность финансовых услуг для населения.

Контроль над потребительскими кредитами

Еще одно направление реформ связано с регулированием кредитного рынка. По словам Сулейменова, Нацбанк совместно с АРРФР работает над «охлаждением» избыточной активности в сегменте потребительского кредитования. Для этого вводится секторальный контрциклический буфер капитала, который будет сдерживать чрезмерный рост долговой нагрузки граждан.

Перспективы изменений

Комплекс мер направлен на повышение устойчивости финансовой системы, защиту интересов граждан и бизнеса, а также на формирование современных инструментов для развития экономики в условиях цифровизации.

