Финансовая революция: Казахстан меняет правила игры на рынке

В стране стартует масштабная перестройка финансового сектора. Как сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разрабатывается комплексный пакет реформ. Он охватит ключевые направления финансового законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Предстоящие изменения затронут:
банковский сектор — обновление правил и требований к работе кредитных организаций;
платежные системы — развитие механизмов для удобных и безопасных расчетов;
рынок ценных бумаг — совершенствование регулирования и расширение инвестиционных возможностей;
цифровые активы — формирование нормативной базы для их обращения и защиты прав инвесторов;
цифровую финансовую инфраструктуру — создание единой национальной платформы для операций.
Отдельное внимание уделяется внедрению инноваций в сфере платежей. Планируется развитие национальной цифровой финансовой инфраструктуры, что должно повысить прозрачность операций и доступность финансовых услуг для населения.
Еще одно направление реформ связано с регулированием кредитного рынка. По словам Сулейменова, Нацбанк совместно с АРРФР работает над «охлаждением» избыточной активности в сегменте потребительского кредитования. Для этого вводится секторальный контрциклический буфер капитала, который будет сдерживать чрезмерный рост долговой нагрузки граждан.
Комплекс мер направлен на повышение устойчивости финансовой системы, защиту интересов граждан и бизнеса, а также на формирование современных инструментов для развития экономики в условиях цифровизации.
