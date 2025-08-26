В степях Казахстана нашли древнюю цивилизацию

В Западно-Казахстанской области обнаружено около 150 курганов необычной формы. По данным инспекции по охране памятников региона, они относятся к эпохе раннего железного века и представляют собой уникальные археологические объекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город".
Особое внимание ученых привлек один из курганов, который выделяется своими размерами. Его ров достигает ширины 140 метров, что позволяет предположить: здесь мог быть захоронен представитель знатного рода или человек высокого социального статуса.
Курганы поражают не только количеством, но и разнообразием. Среди них встречаются не только традиционные прямоугольные, но и кольцевые сооружения, а также сложные комплексы, состоящие из двух колец. Подобные памятники считаются редкостью и представляют особый интерес для археологов.
Чтобы провести полноценные раскопки, потребуется оформить документацию, привлечь финансирование и организовать конкурс среди лицензированных исследовательских организаций. Только после этого специалисты смогут установить, принадлежит ли поселение сарматам — древнему кочевому народу, жившему в степях региона.
В случае подтверждения научной ценности, курганы будут внесены в список охраняемых памятников архитектуры и истории Казахстана. Это позволит сохранить их для будущих исследований и потомков.
Местные жители относятся к находке с особым уважением и даже связывают ее с мистическими явлениями. По рассказам сельчан, некоторые видели загадочное свечение над курганами, а у других неожиданно глохли автомобили при проезде мимо. Для одних это место имеет сакральное значение, для других — становится источником легенд и преданий.
