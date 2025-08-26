В степях Казахстана нашли древнюю цивилизацию

Қазақ тіліне аудару

В Западно-Казахстанской области обнаружено около 150 курганов необычной формы. По данным инспекции по охране памятников региона, они относятся к эпохе раннего железного века и представляют собой уникальные археологические объекты, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой город" .

Фото инспекции по охране памятников ЗКО

Курган-гигант и его особенности

Особое внимание ученых привлек один из курганов, который выделяется своими размерами. Его ров достигает ширины 140 метров, что позволяет предположить: здесь мог быть захоронен представитель знатного рода или человек высокого социального статуса.

Необычные формы погребальных холмов

Курганы поражают не только количеством, но и разнообразием. Среди них встречаются не только традиционные прямоугольные, но и кольцевые сооружения, а также сложные комплексы, состоящие из двух колец. Подобные памятники считаются редкостью и представляют особый интерес для археологов.

Перспективы исследований

Чтобы провести полноценные раскопки, потребуется оформить документацию, привлечь финансирование и организовать конкурс среди лицензированных исследовательских организаций. Только после этого специалисты смогут установить, принадлежит ли поселение сарматам — древнему кочевому народу, жившему в степях региона.

Будущий охраняемый объект

В случае подтверждения научной ценности, курганы будут внесены в список охраняемых памятников архитектуры и истории Казахстана. Это позволит сохранить их для будущих исследований и потомков.

Мистика и легенды вокруг курганов

Местные жители относятся к находке с особым уважением и даже связывают ее с мистическими явлениями. По рассказам сельчан, некоторые видели загадочное свечение над курганами, а у других неожиданно глохли автомобили при проезде мимо. Для одних это место имеет сакральное значение, для других — становится источником легенд и преданий.