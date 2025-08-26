Новые правила получения гражданства Казахстана с августа 2025 — что важно знать

Қазақ тіліне аудару

В Республике Казахстан внесены изменения в правила приема и восстановления гражданства. Новые нормы касаются оценки знаний государственного языка, Конституции и истории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Новые критерии

Согласно приказу и.о. министра науки и высшего образования от 20 августа 2025 года:

знание государственного языка на элементарном уровне оценивается минимум в 15 баллов ;

знание основ Конституции РК — не менее 20 баллов ;

знание истории Казахстана — не менее 15 баллов.

Что было раньше

До внесенных изменений претенденты должны были показать более высокие результаты по языку и меньшее — по Конституции:

знание государственного языка — не менее 36 баллов ;

знание основ Конституции — не менее 9 баллов.

Цель изменений

Корректировка требований направлена на балансирование знаний, необходимых для будущих граждан:

уменьшена нагрузка по языковому минимуму,

усилено внимание к пониманию Конституции,

введена обязательная проверка знаний истории страны.

Таким образом, процесс натурализации становится более гибким и учитывает не только языковую подготовку, но и общегражданскую осведомленность кандидатов.

Приказ вводится в действие с 26 августа 2025 года.