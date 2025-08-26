18+
26.08.2025, 15:25

Сценарий Арала: чем грозит обмеление крупнейшего замкнутого моря планеты

Новости Казахстана 0 828

Центрально-Азиатский климатический фонд (CACF) представил обзор экологической ситуации в Каспийском море. За последние два десятилетия его площадь сократилась более чем на 34 тыс. км² — это больше, чем территория Бельгии или крупнейшего африканского озера Танганьика. Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, регион может столкнуться с катастрофическими последствиями, сравнимыми с трагедией Аральского моря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.

Фото: 9111.ru
Фото: 9111.ru

Уникальность Каспия

  • Каспий — крупнейший в мире замкнутый водоем, не связанный с океаном.

  • Его происхождение связано с древним океаном Тетис, дно моря имеет океаническую кору.

  • Вода солоноватая, уровень солености увеличивается к югу.

  • Каспий входит в число самых глубоких озер планеты, наряду с Байкалом и Танганьикой.

  • Здесь обитают уникальные виды — каспийский тюлень, а также крупнейшие нерестилища осетровых рыб.

Проблема обмеления

Уровень Каспия зависит от баланса поступающей речной воды и климатических факторов. Основной приток обеспечивает река Волга (86% общего стока). Однако зарегулированность рек и изменение климата усилили падение уровня моря.

  • С 2006 по 2024 год уровень воды снизился на 2,14 м, а площадь водной поверхности уменьшилась на 34,4 тыс. км².

  • Спутниковые данные NASA фиксируют падение на 7 см в год, что в 20 раз быстрее роста уровня мирового океана.

  • К 2050 году северная мелководная часть моря может практически исчезнуть.

Возможные сценарии к 2100 году

  • Оптимистичный (+1,5 °C): снижение уровня на 5–9 м.

  • Реалистичный (+2–3 °C): падение на 10–15 м.

  • Катастрофический (+4 °C и выше): обмеление на 18–21 м, сокращение площади на 30% и потери половины объема воды.

Загрязнение воды

Важной угрозой остается нефтедобыча и промышленная деятельность.

  • Мониторинг «Казгидромета» фиксирует колебания качества воды от «чистой» до «умеренно загрязненной».

  • В разные годы отмечались превышения ПДК по меди, хрому, нефтепродуктам и другим веществам.

  • В 2019 году качество воды оценено как «выше 5 класса» — непригодное для всех видов водопользования.

Хотя в последние годы роста загрязнения не наблюдается, экосистема Каспия остается под давлением.

Угроза биоразнообразию

Каспийская экосистема формировалась миллионы лет, но сегодня оказалась под угрозой.

  • Каспийский тюлень: численность за век сократилась на 90% — с 1,2 млн особей до менее 100 тысяч. Сокращение площади зимнего льда и изменение береговой линии подрывают условия для размножения.

  • Осетровые рыбы: белуга, осетр, севрюга, шип и стерлядь находятся под угрозой исчезновения. Обмеление затрудняет доступ к нерестилищам, а браконьерство усугубляет ситуацию.

Международное внимание и меры

  • В 2026 году в Астане пройдет специальная сессия на Региональном экологическом саммите, посвященная проблемам Каспия.

  • Казахстан выделил 305 млн тенге на исследования через Научно-исследовательский институт Каспийского моря.

  • Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул: обмеление Каспия — один из ключевых региональных вызовов.

Итог: Арал-2 или шанс сохранить море?

Эксперты отмечают, что Каспийское море переживало колебания уровня и раньше, но нынешние темпы снижения воды и климатические прогнозы указывают на системный кризис. Если ситуация не будет взята под контроль, Каспий рискует повторить судьбу Арала — с колоссальными экологическими и социально-экономическими потерями для всех прикаспийских стран.

0
4
0
