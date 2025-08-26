Сценарий Арала: чем грозит обмеление крупнейшего замкнутого моря планеты

Қазақ тіліне аудару

Центрально-Азиатский климатический фонд (CACF) представил обзор экологической ситуации в Каспийском море. За последние два десятилетия его площадь сократилась более чем на 34 тыс. км² — это больше, чем территория Бельгии или крупнейшего африканского озера Танганьика. Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, регион может столкнуться с катастрофическими последствиями, сравнимыми с трагедией Аральского моря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.