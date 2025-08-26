Сценарий Арала: чем грозит обмеление крупнейшего замкнутого моря планеты

Центрально-Азиатский климатический фонд (CACF) представил обзор экологической ситуации в Каспийском море. За последние два десятилетия его площадь сократилась более чем на 34 тыс. км² — это больше, чем территория Бельгии или крупнейшего африканского озера Танганьика. Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, регион может столкнуться с катастрофическими последствиями, сравнимыми с трагедией Аральского моря, сообщает Lada.kz со ссылкой на Казинформ.
Каспий — крупнейший в мире замкнутый водоем, не связанный с океаном.
Его происхождение связано с древним океаном Тетис, дно моря имеет океаническую кору.
Вода солоноватая, уровень солености увеличивается к югу.
Каспий входит в число самых глубоких озер планеты, наряду с Байкалом и Танганьикой.
Здесь обитают уникальные виды — каспийский тюлень, а также крупнейшие нерестилища осетровых рыб.
Уровень Каспия зависит от баланса поступающей речной воды и климатических факторов. Основной приток обеспечивает река Волга (86% общего стока). Однако зарегулированность рек и изменение климата усилили падение уровня моря.
С 2006 по 2024 год уровень воды снизился на 2,14 м, а площадь водной поверхности уменьшилась на 34,4 тыс. км².
Спутниковые данные NASA фиксируют падение на 7 см в год, что в 20 раз быстрее роста уровня мирового океана.
К 2050 году северная мелководная часть моря может практически исчезнуть.
Оптимистичный (+1,5 °C): снижение уровня на 5–9 м.
Реалистичный (+2–3 °C): падение на 10–15 м.
Катастрофический (+4 °C и выше): обмеление на 18–21 м, сокращение площади на 30% и потери половины объема воды.
Важной угрозой остается нефтедобыча и промышленная деятельность.
Мониторинг «Казгидромета» фиксирует колебания качества воды от «чистой» до «умеренно загрязненной».
В разные годы отмечались превышения ПДК по меди, хрому, нефтепродуктам и другим веществам.
В 2019 году качество воды оценено как «выше 5 класса» — непригодное для всех видов водопользования.
Хотя в последние годы роста загрязнения не наблюдается, экосистема Каспия остается под давлением.
Каспийская экосистема формировалась миллионы лет, но сегодня оказалась под угрозой.
Каспийский тюлень: численность за век сократилась на 90% — с 1,2 млн особей до менее 100 тысяч. Сокращение площади зимнего льда и изменение береговой линии подрывают условия для размножения.
Осетровые рыбы: белуга, осетр, севрюга, шип и стерлядь находятся под угрозой исчезновения. Обмеление затрудняет доступ к нерестилищам, а браконьерство усугубляет ситуацию.
В 2026 году в Астане пройдет специальная сессия на Региональном экологическом саммите, посвященная проблемам Каспия.
Казахстан выделил 305 млн тенге на исследования через Научно-исследовательский институт Каспийского моря.
Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул: обмеление Каспия — один из ключевых региональных вызовов.
Эксперты отмечают, что Каспийское море переживало колебания уровня и раньше, но нынешние темпы снижения воды и климатические прогнозы указывают на системный кризис. Если ситуация не будет взята под контроль, Каспий рискует повторить судьбу Арала — с колоссальными экологическими и социально-экономическими потерями для всех прикаспийских стран.
