Цены на вторичное жильё в Казахстане взлетят: новые правила лишают покупателей выбора

С 31 августа в Казахстане вступают в силу новые правила долевого участия в строительстве. Эксперты прогнозируют, что эти изменения приведут к снижению спроса на новостройки и, напротив, усилят интерес к вторичному рынку жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.
Принятый закон ужесточает контроль за сделками с первичным жильём.
Ключевые изменения:
все операции будут проходить через банки;
вводится скоринг-система и проверка участников;
запрещаются так называемые «серые» схемы финансирования.
По словам специалистов, запуск новых механизмов займёт несколько месяцев. В этот период рынок первичной недвижимости может столкнуться с заметным спадом активности.
Эксперт по недвижимости Нурмахан Алданов считает, что основное влияние окажет именно переходный этап. Пока долевое участие полностью не заработает, покупатели будут предпочитать готовые квартиры.
«Количество сделок с новостройками сократится, а спрос на вторичное жильё, наоборот, вырастет. Люди не хотят ждать и рисковать — они будут выбирать то, что можно купить и сразу использовать», — пояснил он.
Чтобы сохранить интерес покупателей, строительные компании уже начали предлагать различные бонусы. Среди них:
скидки на парковочные места;
акции в формате «купи трёхкомнатную квартиру — получи кладовку в подарок»;
программы рассрочек.
По словам Алданова, такие предложения объясняются стремлением застройщиков собрать как можно больше средств до момента вступления закона в силу.
В ближайшие месяцы эксперты ожидают временное охлаждение первичного рынка и заметное удорожание вторичного жилья. При этом застройщики будут искать новые способы удержать клиентов, а покупатели — более надёжные варианты вложений.
