Цены на вторичное жильё в Казахстане взлетят: новые правила лишают покупателей выбора

Қазақ тіліне аудару

С 31 августа в Казахстане вступают в силу новые правила долевого участия в строительстве. Эксперты прогнозируют, что эти изменения приведут к снижению спроса на новостройки и, напротив, усилят интерес к вторичному рынку жилья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: depositphotos.com

Новые правила для застройщиков и покупателей

Принятый закон ужесточает контроль за сделками с первичным жильём.

Ключевые изменения:

все операции будут проходить через банки;

вводится скоринг-система и проверка участников;

запрещаются так называемые «серые» схемы финансирования.

По словам специалистов, запуск новых механизмов займёт несколько месяцев. В этот период рынок первичной недвижимости может столкнуться с заметным спадом активности.

Почему спрос смещается в сторону вторички

Эксперт по недвижимости Нурмахан Алданов считает, что основное влияние окажет именно переходный этап. Пока долевое участие полностью не заработает, покупатели будут предпочитать готовые квартиры.

«Количество сделок с новостройками сократится, а спрос на вторичное жильё, наоборот, вырастет. Люди не хотят ждать и рисковать — они будут выбирать то, что можно купить и сразу использовать», — пояснил он.

Тактика застройщиков: акции и скидки

Чтобы сохранить интерес покупателей, строительные компании уже начали предлагать различные бонусы. Среди них:

скидки на парковочные места;

акции в формате «купи трёхкомнатную квартиру — получи кладовку в подарок»;

программы рассрочек.

По словам Алданова, такие предложения объясняются стремлением застройщиков собрать как можно больше средств до момента вступления закона в силу.

Итог

В ближайшие месяцы эксперты ожидают временное охлаждение первичного рынка и заметное удорожание вторичного жилья. При этом застройщики будут искать новые способы удержать клиентов, а покупатели — более надёжные варианты вложений.