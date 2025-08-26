18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
26.08.2025, 17:07

92 тенге в день: как казахстанцы незаметно дарят банкам сотни миллиардов

Новости Казахстана 0 687

Финансист Галым Хусаинов заявил, что граждане Казахстана фактически недополучают доход со своих банковских карт, тогда как кредитные организации зарабатывают на этом сотни миллиардов тенге. По его словам, действующий запрет на начисление процентов по текущим счетам приносит выгоду банкам, а не их клиентам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Сколько теряет каждый казахстанец

На банковских карточных счетах сегодня хранится около 2,2 трлн тенге.
В среднем на одной карте остаётся около 220 тыс. тенге. Если бы на эти суммы начислялись проценты, то владелец карты мог бы получать:

  • до 33 тыс. тенге в год;

  • около 2 750 тенге в месяц;

  • примерно 92 тенге в день.

Эксперт отмечает, что многие считают такие суммы незначительными, однако именно они превращаются в огромный источник дохода для банков.

Почему выигрывают банки

Финансовые организации используют накопленные средства клиентов как бесплатную ликвидность. По оценкам Хусаинова:

  • ежегодная прибыль банков от этого составляет около 330 млрд тенге;

  • это почти 10% всей прибыли банковского сектора;

  • основная часть дохода концентрируется у крупнейших игроков рынка.

Кэшбэк-программы, которые активно продвигают банки, не покрывают потерь клиентов. Как пояснил эксперт, такие бонусы чаще финансируются не банками, а за счёт партнёрских комиссий и маркетинговых бюджетов платёжных систем.

Как было раньше

До 2019 года многие банки начисляли проценты на остатки по карточным счетам. Это создавало дополнительный доход для клиентов и стимулировало конкуренцию в банковской сфере.

После введённого запрета ситуация изменилась:

  • банки стали основными бенефициарами;

  • клиенты лишились возможности получать пассивный доход с собственных средств;

  • рост базовой ставки усилил разрыв в доходах — чем выше ставка, тем больше зарабатывают банки.

Итог

Запрет на проценты по текущим счетам фактически перераспределил выгоды в пользу банковского сектора. Казахстанцы ежедневно теряют небольшие суммы, которые в масштабах экономики превращаются в сотни миллиардов тенге прибыли для кредитных организаций.

