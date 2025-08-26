Wildberries запускает новый сервис Click&Collect в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Wildberries расширяет свои возможности для казахстанских покупателей, предлагая новый формат получения заказов — Click&Collect , позволяющий забирать покупки прямо в торговых точках продавцов, сообщает Lada.kz.

Фото: YouTube

Как работает Click&Collect

Новая услуга дает клиентам возможность заказывать товары через сайт или мобильное приложение Wildberries и самостоятельно забирать их в удобное время у продавца, вместо традиционных пунктов выдачи (ПВЗ).

Процесс выглядит следующим образом:

Клиент выбирает товар на онлайн-витрине Wildberries.

Оформляет заказ.

Получает интерактивную карту с адресами магазинов, где можно забрать покупку.

На карте также указаны сроки хранения заказа.

Условия для продавцов

Продавцы сами управляют процессом:

Формируют заказы и определяют сроки их хранения.

Собрать заказ нужно не позднее чем за 72 часа после оформления.

Срок хранения товара варьируется от 1 до 30 дней.

По словам Елизаветы Шлеин, руководителя направления доставки силами продавца Wildberries:

«Click&Collect – удобная схема продаж, которая дает продавцам новые способы привлечения аудитории и увеличения продаж, а клиентам – вариативность получения заказов».

Доступность сервиса

Click&Collect уже доступен в мобильном приложении Wildberries для iOS и Android. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям необходимо обновить приложение до последней версии.