Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
26.08.2025, 19:18

Пенсия за границей: что важно знать о выплатах каждому казахстанцу

Новости Казахстана 0 487

В редакцию издания "Диапазон" обратилась читательница с вопросом о возможности получения пенсии в Казахстане для граждан, постоянно проживающих за рубежом, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: gov.kz
Женщина рассказала, что её родственница уже более 20 лет живёт в Германии, при этом сохранила гражданство Казахстана, а также оставила здесь пожилых родителей. Её интересовали следующие вопросы:

  • Имеет ли она право на пенсию в Казахстане по возрасту и стажу?

  • Обязательна ли прописка для оформления пенсии?

  • Можно ли оформить пенсию дистанционно через заверенные документы?

  • Возможно ли оформить доверенность на получение пенсии другому лицу?

Кто имеет право на пенсию в Казахстане

Главный специалист отдела пенсионного и социального обеспечения Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Актюбинской области Мадина Балманова пояснила:

"Право на пенсионное обеспечение в виде государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионной выплаты по возрасту имеют граждане Республики Казахстан, а также иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан. Для оформления пенсии необходима прописка по месту обращения, а также полный пакет документов."

Таким образом, наличие прописки в Казахстане является обязательным условием для получения пенсии.

Оформление пенсии через представителя

По словам Мадины Балмановой, оформить пенсию может как сам заявитель, так и его представитель по нотариально заверенной доверенности. При этом подаётся одно заявление и предоставляются следующие документы:

  1. Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Казахстана, удостоверение личности, вид на жительство иностранца и др.

  2. Документы о трудовом стаже: трудовая книжка, справки из архивов, электронные копии документов с заверением ЭЦП уполномоченного сотрудника.

  3. Образование и военная служба: при наличии – документы об образовании и военный билет или справка из отдела обороны.

  4. Семейное положение: свидетельства о рождении детей, свидетельства о браке или разводе.

  5. Банковские реквизиты: 20-значный счет любого банка второго уровня.

Отмечается, что справку о доходах с места работы или частной деятельности предоставлять не нужно.

Способы получения пенсии

Назначенную пенсию можно получать напрямую на банковскую карту или через доверенное лицо, оформив нотариальную доверенность.

Влияние выезда за границу на выплату пенсии

Согласно закону "О миграции", граждане Казахстана, выезжающие за границу, делятся на две категории:

  • Для постоянного проживания – пенсия прекращается с момента снятия с регистрации в органах юстиции.

  • Для временного проживания – выплаты пенсии продолжаются.

Таким образом, даже при сохранении казахстанского гражданства, пенсионные выплаты прекращаются только при переезде на постоянное место жительства в другую страну.

