Антенны сотовой связи в жилых зонах: какие разрешения обязательны в Казахстане

В Казахстане введены обновленные санитарные правила, регулирующие размещение радиотехнических объектов, включая антенны сотовой связи. Новые нормы разработаны с учетом требований безопасности и защиты здоровья населения. Об этом сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: кадр YouTube

Законодательная база и санитарные нормы

Размещение антенн сотовой связи регулируется:

Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» ;

Санитарными правилами, утвержденными приказом министра здравоохранения от 28 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-19.

Согласно этим документам, проектная документация на установку радиотехнических объектов должна проходить обязательное согласование в территориальных подразделениях Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

При этом учитывается суммарное электромагнитное излучение, создаваемое всеми передающими устройствами на территории установки.

Получение санитарно-эпидемиологического заключения

Для начала монтажа оборудования владельцы радиотехнических объектов обязаны получить санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ). Только после его оформления разрешается установка антенн.

Особое внимание уделяется объектам, размещаемым в жилых зонах:

В этом случае требуется СЭЗ второй категории , который подтверждает безопасность объекта высокой эпидемиологической значимости.

Без этого заключения вводить объект в эксплуатацию запрещено.

Если объект устанавливается вне жилой застройки, достаточно лишь уведомить территориальное подразделение о начале деятельности. Получение СЭЗ второй категории в этом случае не требуется.

Ввод объектов в эксплуатацию

Только после получения разрешения соответствующей категории радиотехнические объекты могут быть официально введены в эксплуатацию.

Таким образом, процесс установки антенн сотовой связи в Казахстане строго регламентирован и направлен на обеспечение безопасности населения и контроль уровня электромагнитного излучения.