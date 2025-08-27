18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 06:32

От пенальти до миллиардов: сенсационный триумф «Кайрата» в Лиге чемпионов

Новости Казахстана 0 562

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» впервые в истории пробился в основной раунд Лиги чемпионов и обеспечил себе рекордные призовые — более 12,5 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Ian MacNicol / Getty Images
Фото: Ian MacNicol / Getty Images

Исторический успех для Казахстана

В плей-офф Лиги чемпионов сезона 2025/26 «Кайрат» встретился с шотландским «Селтиком». Серия пенальти завершилась в пользу казахстанского клуба, что позволило ему впервые выйти в основной раунд турнира.

По данным Meta-ratings.kz, участие в групповом этапе Лиги чемпионов гарантирует клубу 20,175 млн евро, что эквивалентно 12,563 млрд тенге по текущему курсу.

Как формируются доходы клуба

Сумма призовых складывается из нескольких частей:

  • 18,62 млн евро — фиксированная выплата за участие в групповом этапе.

  • 1,281 млн евро — минимальная доля от продажи телевизионных прав.

  • 275 тыс. евро — гарантированная выплата даже при худшем результате (восьми поражениях и последнем месте в группе).

Таким образом, даже без побед «Кайрат» уже обеспечил себе значительный доход. Он может увеличиться при успешной игре в групповом этапе.

Победа над «Селтиком» и дополнительные бонусы

Если бы команда проиграла и оказалась в Лиге Европы, минимальная сумма составила бы 8,97 млн евро.
Победа над «Селтиком» принесла клубу дополнительные 11,203 млн евро, что почти 7 млрд тенге разницы.

Теперь «Кайрат» ждёт жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, где каждая победа или ничья увеличит призовые выплаты клуба.

