Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
27.08.2025, 06:59

Специальное госпособие в Казахстане: размеры выплат и кто на них может рассчитывать

Новости Казахстана 0 470

В Казахстане более 200 тысяч граждан получают специальное государственное пособие (СГП), которое в 2025 году составляет от 8 375 до 545 093 тенге в зависимости от категории получателя. Это пособие предоставляется дополнительно к другим социальным выплатам и является одной из форм поддержки уязвимых категорий населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что такое специальное государственное пособие

Специальное государственное пособие – это дополнительная социальная поддержка, которая предоставляется независимо от обычных пенсий, пособий и других выплат. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 августа 2025 года пособие получили 208 668 человек, а общая сумма выплат составила 15,7 млрд тенге.

Кто имеет право на СГП

Получателями пособия являются граждане, относящиеся к следующим категориям:

  • ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ);

  • ветераны боевых действий в других странах;

  • лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ;

  • лица с инвалидностью ВОВ и приравненные к ним;

  • вдовы воинов ВОВ, не вступившие в повторный брак;

  • семьи погибших или умерших военнослужащих, сотрудников спецорганов и МВД; жертвы радиационных катастроф;

  • супруги умерших участников ВОВ, партизан и блокадников, если не вступили в повторный брак;

  • герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы; летчики-космонавты («Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»);

  • обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»;

  • труженики тыла ВОВ (награжденные или прослужившие/проработавшие от 6 месяцев);

  • ликвидаторы Чернобыльской аварии и эвакуированные (включая тех, кто находился в утробе матери);

  • лица с инвалидностью 1–3 групп, получающие пенсию;

  • дети с инвалидностью до 7 лет и от 7 до 18 лет, проживающие в городе Байконыр и получающие российскую пенсию;

  • жертвы политических репрессий, лица с инвалидностью или пенсионеры из их числа;

  • лица с пенсией за особые заслуги перед Казахстаном.

Размер пособия в 2025 году

Величина пособия зависит от категории получателя и измеряется в месячных расчетных показателях (МРП). В 2025 году диапазон выплат следующий:

  • Минимальный размер: 2,13 МРП = 8 375 тенге

  • Максимальный размер: 138,63 МРП = 545 093 тенге

Примеры выплат:

  • Ветераны ВОВ получают 16 МРП (62 912 тенге) ежемесячно.

  • Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы, космонавты и обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері» получают 138,63 МРП (545 093 тенге) ежемесячно.

Как оформить пособие

Право на получение СГП имеют и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане. Для этого нужно подать заявление:

  • через Центр обслуживания населения (ЦОН);

  • или через портал Электронного правительства.

Важно: если гражданин имеет право на получение пособия по нескольким основаниям, оно выплачивается только по одному из них – по выбору самого получателя.

