Специальное госпособие в Казахстане: размеры выплат и кто на них может рассчитывать

В Казахстане более 200 тысяч граждан получают специальное государственное пособие (СГП), которое в 2025 году составляет от 8 375 до 545 093 тенге в зависимости от категории получателя. Это пособие предоставляется дополнительно к другим социальным выплатам и является одной из форм поддержки уязвимых категорий населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Специальное государственное пособие – это дополнительная социальная поддержка, которая предоставляется независимо от обычных пенсий, пособий и других выплат. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 августа 2025 года пособие получили 208 668 человек, а общая сумма выплат составила 15,7 млрд тенге.
Получателями пособия являются граждане, относящиеся к следующим категориям:
ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ);
ветераны боевых действий в других странах;
лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ;
лица с инвалидностью ВОВ и приравненные к ним;
вдовы воинов ВОВ, не вступившие в повторный брак;
семьи погибших или умерших военнослужащих, сотрудников спецорганов и МВД; жертвы радиационных катастроф;
супруги умерших участников ВОВ, партизан и блокадников, если не вступили в повторный брак;
герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы; летчики-космонавты («Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»);
обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»;
труженики тыла ВОВ (награжденные или прослужившие/проработавшие от 6 месяцев);
ликвидаторы Чернобыльской аварии и эвакуированные (включая тех, кто находился в утробе матери);
лица с инвалидностью 1–3 групп, получающие пенсию;
дети с инвалидностью до 7 лет и от 7 до 18 лет, проживающие в городе Байконыр и получающие российскую пенсию;
жертвы политических репрессий, лица с инвалидностью или пенсионеры из их числа;
лица с пенсией за особые заслуги перед Казахстаном.
Величина пособия зависит от категории получателя и измеряется в месячных расчетных показателях (МРП). В 2025 году диапазон выплат следующий:
Минимальный размер: 2,13 МРП = 8 375 тенге
Максимальный размер: 138,63 МРП = 545 093 тенге
Примеры выплат:
Ветераны ВОВ получают 16 МРП (62 912 тенге) ежемесячно.
Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы, космонавты и обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері» получают 138,63 МРП (545 093 тенге) ежемесячно.
Право на получение СГП имеют и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане. Для этого нужно подать заявление:
через Центр обслуживания населения (ЦОН);
или через портал Электронного правительства.
Важно: если гражданин имеет право на получение пособия по нескольким основаниям, оно выплачивается только по одному из них – по выбору самого получателя.
