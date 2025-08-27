Специальное госпособие в Казахстане: размеры выплат и кто на них может рассчитывать

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане более 200 тысяч граждан получают специальное государственное пособие (СГП), которое в 2025 году составляет от 8 375 до 545 093 тенге в зависимости от категории получателя. Это пособие предоставляется дополнительно к другим социальным выплатам и является одной из форм поддержки уязвимых категорий населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Что такое специальное государственное пособие

Специальное государственное пособие – это дополнительная социальная поддержка, которая предоставляется независимо от обычных пенсий, пособий и других выплат. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 августа 2025 года пособие получили 208 668 человек, а общая сумма выплат составила 15,7 млрд тенге.

Кто имеет право на СГП

Получателями пособия являются граждане, относящиеся к следующим категориям:

ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ);

ветераны боевых действий в других странах;

лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ;

лица с инвалидностью ВОВ и приравненные к ним;

вдовы воинов ВОВ, не вступившие в повторный брак;

семьи погибших или умерших военнослужащих, сотрудников спецорганов и МВД; жертвы радиационных катастроф;

супруги умерших участников ВОВ, партизан и блокадников, если не вступили в повторный брак;

герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы; летчики-космонавты («Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы»);

обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері»;

труженики тыла ВОВ (награжденные или прослужившие/проработавшие от 6 месяцев);

ликвидаторы Чернобыльской аварии и эвакуированные (включая тех, кто находился в утробе матери);

лица с инвалидностью 1–3 групп, получающие пенсию;

дети с инвалидностью до 7 лет и от 7 до 18 лет, проживающие в городе Байконыр и получающие российскую пенсию;

жертвы политических репрессий, лица с инвалидностью или пенсионеры из их числа;

лица с пенсией за особые заслуги перед Казахстаном.

Размер пособия в 2025 году

Величина пособия зависит от категории получателя и измеряется в месячных расчетных показателях (МРП). В 2025 году диапазон выплат следующий:

Минимальный размер: 2,13 МРП = 8 375 тенге

Максимальный размер: 138,63 МРП = 545 093 тенге

Примеры выплат:

Ветераны ВОВ получают 16 МРП (62 912 тенге) ежемесячно.

Герои Советского Союза, Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Славы, космонавты и обладатели званий «Халық қаһарманы» и «Қазақстанның Еңбек Ері» получают 138,63 МРП (545 093 тенге) ежемесячно.

Как оформить пособие

Право на получение СГП имеют и иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане. Для этого нужно подать заявление:

через Центр обслуживания населения (ЦОН);

или через портал Электронного правительства.

Важно: если гражданин имеет право на получение пособия по нескольким основаниям, оно выплачивается только по одному из них – по выбору самого получателя.