18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.08.2025, 08:35

Почему каждый десятый молодой человек в Казахстане выпадает из жизни

Новости Казахстана 0 638

По данным Бюро национальной статистики, ситуация с молодежной занятостью в Казахстане остаётся неоднородной. Несмотря на общее снижение числа молодых людей, которые не учатся и не работают, в отдельных регионах проблема остаётся острой, сообщает Lada.kz. 

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Снижение числа NEET по стране

По итогам первого квартала 2025 года доля молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, которая не учится, не работает и не проходит обучение (категория NEET), составила 6,2%.

  • В 2024 году показатель был 6,5%,

  • В 2023 году — 7,3%.

Таким образом, в целом по стране наблюдается положительная динамика: количество NEET сокращается, однако в отдельных областях ситуация остаётся критической.

Лидеры по числу NEET

Согласно данным Министерства культуры и информации РК, наибольший процент NEET зафиксирован в следующих регионах:

  • Улытау — 10,4% (каждый десятый молодой человек не учится и не работает),

  • Мангистауская область — 10%,

  • Карагандинская область — 7,9%,

  • Жетысу — 7,6%.

Эти показатели почти в двое превышают среднереспубликанский уровень.

Наименее проблемные регионы:

  • Туркестанская область — 5,8%,

  • Восточно-Казахстанская область — 4,2%.

Численность и структура молодежи

На начало 2025 года в Казахстане проживает 5,82 млн молодых людей (от 14 до 34 лет), что составляет почти 28% населения страны.

  • Городское население: 3,67 млн

  • Сельское население: 2,15 млн

Региональные лидеры по численности молодежи:

  • Алматы — 713 тыс.,

  • Туркестанская область — 671 тыс.,

  • Астана — 482 тыс.

Из общей численности молодежи 3,74 млн человек экономически активны, то есть работают или ищут работу.

Уровень молодежной безработицы

По итогам первого квартала 2025 года:

  • Общий уровень молодежной безработицы составляет 3,1%,

  • В абсолютных цифрах без работы остаются 117,9 тыс. молодых людей.

Для сравнения:

  • В 2023 году безработица среди молодежи была 3,5%,

  • В 2024 году — 3,1%.

Регионы с наибольшей безработицей

Даже при относительно стабильной ситуации по стране, в крупных городах уровень безработицы выше среднего:

  • Алматы — 4,1% (максимальное значение по республике),

  • Астана и Жетысу — 3,8%,

  • Алматинская область — 3,1%,

  • Туркестанская область — 1,9% (почти в два раза ниже среднереспубликанского уровня).

Это показывает, что рынок труда в мегаполисах более конкурентный, а возможности трудоустройства для молодых специалистов ограничены.

NEET (англ. Not in Education, Employment or Training;исп. LageneraciónNi-Ni: losqueniestudiannitrabajan) - поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира