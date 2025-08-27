Почему каждый десятый молодой человек в Казахстане выпадает из жизни

По данным Бюро национальной статистики, ситуация с молодежной занятостью в Казахстане остаётся неоднородной. Несмотря на общее снижение числа молодых людей, которые не учатся и не работают, в отдельных регионах проблема остаётся острой, сообщает Lada.kz.
По итогам первого квартала 2025 года доля молодежи в возрасте от 14 до 34 лет, которая не учится, не работает и не проходит обучение (категория NEET), составила 6,2%.
В 2024 году показатель был 6,5%,
В 2023 году — 7,3%.
Таким образом, в целом по стране наблюдается положительная динамика: количество NEET сокращается, однако в отдельных областях ситуация остаётся критической.
Согласно данным Министерства культуры и информации РК, наибольший процент NEET зафиксирован в следующих регионах:
Улытау — 10,4% (каждый десятый молодой человек не учится и не работает),
Мангистауская область — 10%,
Карагандинская область — 7,9%,
Жетысу — 7,6%.
Эти показатели почти в двое превышают среднереспубликанский уровень.
Наименее проблемные регионы:
Туркестанская область — 5,8%,
Восточно-Казахстанская область — 4,2%.
На начало 2025 года в Казахстане проживает 5,82 млн молодых людей (от 14 до 34 лет), что составляет почти 28% населения страны.
Городское население: 3,67 млн
Сельское население: 2,15 млн
Региональные лидеры по численности молодежи:
Алматы — 713 тыс.,
Туркестанская область — 671 тыс.,
Астана — 482 тыс.
Из общей численности молодежи 3,74 млн человек экономически активны, то есть работают или ищут работу.
По итогам первого квартала 2025 года:
Общий уровень молодежной безработицы составляет 3,1%,
В абсолютных цифрах без работы остаются 117,9 тыс. молодых людей.
Для сравнения:
В 2023 году безработица среди молодежи была 3,5%,
В 2024 году — 3,1%.
Даже при относительно стабильной ситуации по стране, в крупных городах уровень безработицы выше среднего:
Алматы — 4,1% (максимальное значение по республике),
Астана и Жетысу — 3,8%,
Алматинская область — 3,1%,
Туркестанская область — 1,9% (почти в два раза ниже среднереспубликанского уровня).
Это показывает, что рынок труда в мегаполисах более конкурентный, а возможности трудоустройства для молодых специалистов ограничены.
NEET (англ. Not in Education, Employment or Training;исп. LageneraciónNi-Ni: losqueniestudiannitrabajan) - поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.
