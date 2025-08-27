В Алматы среди зарослей парка извлекли машину с телом неизвестного

В Турксибском районе Алматы была обнаружена тревожная находка — ночью 27 августа из камышевых зарослей парка извлекли автомобиль Toyota, внутри которого находилось тело неизвестного человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ранее местные жители сообщили журналистам, что в зарослях возле парка Желтоксан заметили автомобиль с телом. По словам очевидцев, транспортное средство стояло среди высокой растительности, что вызвало подозрения и тревогу.
Для извлечения автомобиля сотрудники ДЧС Алматы привлекли тяжелую технику — мощный грузовик КАМАЗ. Процесс занял некоторое время, так как автомобиль находился в труднодоступной местности.
Корреспондент Zakon.kz отмечает, что тело внутри машины не доставали на месте происшествия. В округе чувствовался сильный трупный запах, который, по словам очевидцев, свидетельствует о том, что погибший находился в автомобиле несколько дней.
Автомобиль вместе с телом неизвестного человека был доставлен в городской морг для проведения необходимых следственных действий и установления личности погибшего. Следствие продолжает выяснять обстоятельства происшествия.
