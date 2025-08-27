Ильяс Храпунов признан виновным в федеральном суде США

Қазақ тіліне аудару

В федеральном суде Нью-Йорка Ильяс Храпунов был признан виновным в неуважении к суду, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Казахстана.

Фото: facebook.com/leila.khrapunova

Решение суда и дата слушания

6 августа 2025 года Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка рассмотрел дело с участием Храпунова и вынес решение в пользу истцов — города Алматы и АО «БТА Банк». Суд установил, что Храпунов нарушил предыдущий приказ суда, который обязывал его регулярно предоставлять сведения о своих активах.

Финансовые обязательства Храпунова

Ранее Храпунов уже был обязан выплатить $221,285.31. Новый судебный приказ закрепляет обязанность предоставлять полные отчеты о состоянии активов и о предпринятых действиях по выполнению судебных решений. Несоблюдение этих требований грозит дополнительными финансовыми санкциями.

Возмещение расходов истцов

Кроме того, Храпунов обязан компенсировать городу Алматы и «БТА Банку» все расходы, возникшие в связи с его неуважением к суду. Это решение отражает строгую позицию федерального суда по обеспечению исполнения судебных предписаний.