Непобедимая казахская юрта: шторм в Неваде проверил силу степной традиции

Сильный шторм с пылью и ветром до 80 км/ч обрушился на участников знаменитого фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США). Уже в первый день непогода нарушила планы организаторов: часть арт-объектов была разрушена, кемпинги повреждены, а посетителям пришлось в спешке искать укрытие или ремонтировать оборудование. По официальным данным, не менее четырех человек получили легкие травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Несмотря на разрушительные последствия шторма, символ казахской культуры — юрта, установленная командой из Казахстана, выдержала испытание стихией. Об этом рассказала участница делегации Сабина Омар.
По ее словам, именно в юрте команда переждала бурю:
«Мы укрывались в нашей казахской юрте, и это оказалось лучшим решением: внутри было безопасно, пока снаружи бушевал апокалипсис. Символично, что юрта — символ нашего дома и культуры — стала защитой в сердце американской пустыни».
Этот эпизод произвел впечатление на участников фестиваля и стал своеобразным доказательством надежности и практичности традиционного жилища кочевников.
На следующий день мероприятие возобновилось. Однако синоптики предупредили гостей и организаторов о возможных новых природных испытаниях — грозах и даже локальных наводнениях.
Несмотря на трудности, Burning Man 2025 демонстрирует рост популярности. По последним данным, в этом году на фестиваль приехало около 72 тысяч участников, что превышает показатель прошлого года (70 тысяч).
Burning Man — крупнейший в мире фестиваль искусства и самовыражения. Он проходит ежегодно в течение восьми дней в пустыне Блэк-Рок. В это время создается временный город, наполненный арт-инсталляциями, перформансами и экспериментами с творчеством.
В 2025 году фестиваль продлится до 1 сентября, а юрта из Казахстана уже стала одной из его самых символичных и обсуждаемых достопримечательностей.
