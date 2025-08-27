Непобедимая казахская юрта: шторм в Неваде проверил силу степной традиции

Қазақ тіліне аудару

Сильный шторм с пылью и ветром до 80 км/ч обрушился на участников знаменитого фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США). Уже в первый день непогода нарушила планы организаторов: часть арт-объектов была разрушена, кемпинги повреждены, а посетителям пришлось в спешке искать укрытие или ремонтировать оборудование. По официальным данным, не менее четырех человек получили легкие травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Кадр из видео

Казахская юрта стала надежным убежищем

Несмотря на разрушительные последствия шторма, символ казахской культуры — юрта, установленная командой из Казахстана, выдержала испытание стихией. Об этом рассказала участница делегации Сабина Омар.

По ее словам, именно в юрте команда переждала бурю:

«Мы укрывались в нашей казахской юрте, и это оказалось лучшим решением: внутри было безопасно, пока снаружи бушевал апокалипсис. Символично, что юрта — символ нашего дома и культуры — стала защитой в сердце американской пустыни».

Этот эпизод произвел впечатление на участников фестиваля и стал своеобразным доказательством надежности и практичности традиционного жилища кочевников.

Фестиваль продолжился несмотря на шторм

На следующий день мероприятие возобновилось. Однако синоптики предупредили гостей и организаторов о возможных новых природных испытаниях — грозах и даже локальных наводнениях.

Несмотря на трудности, Burning Man 2025 демонстрирует рост популярности. По последним данным, в этом году на фестиваль приехало около 72 тысяч участников, что превышает показатель прошлого года (70 тысяч).

Burning Man: пространство искусства и свободы

Burning Man — крупнейший в мире фестиваль искусства и самовыражения. Он проходит ежегодно в течение восьми дней в пустыне Блэк-Рок. В это время создается временный город, наполненный арт-инсталляциями, перформансами и экспериментами с творчеством.

В 2025 году фестиваль продлится до 1 сентября, а юрта из Казахстана уже стала одной из его самых символичных и обсуждаемых достопримечательностей.