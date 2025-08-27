Экс-владелец «Олимпа» признан умершим в Казахстане: тайна вокруг фигуранта дела на 86 млрд тенге

Қазақ тіліне аудару

В казахстанских и российских СМИ распространилась информация о смерти бизнесмена Дмитрия Давыдова, связанного с букмекерской компанией «Олимп» и крупным уголовным делом. Сообщается, что в Казахстане ему официально выдали свидетельство о смерти, хотя часть экспертов не исключает версию о возможной инсценировке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Проект «20 идей» и звёздная реклама

Широкую известность Давыдов получил не только благодаря бизнесу, но и благодаря масштабной кампании в России в 2021 году — проекту «20 идей для развития страны».

В рекламе участвовали знаменитости: Филипп Киркоров, Николай Басков, Михаил Галустян.

Среди идей были как вполне ожидаемые — например, превращение Москвы в мировой финансовый центр, так и экзотические — страусиные фермы или создание аналога Лас-Вегаса в Сочи.

Несмотря на широкий резонанс, долгое время оставалось тайной, кто именно стоял за проектом. Позже выяснилось, что его инициатором был именно Дмитрий Давыдов.

Казахстанский след и уголовное дело

В Казахстане имя Давыдова связывают с букмекерской конторой «Олимп». С 2020 года он находился в розыске по делу о финансовых нарушениях. Российский Минюст позже внёс его в список иностранных агентов, официально указав данные, совпадающие с информацией о казахстанском предпринимателе.

Следствие в Казахстане считает, что в 2014–2019 годах организованная группа:

проводила незаконные азартные игры;

уклонялась от уплаты налогов;

занималась легализацией доходов, полученных преступным путём.

Государственный ущерб оценивается более чем в 86 миллиардов тенге. В рамках дела фигурантов объявляли в международный розыск, часть из них была экстрадирована в Казахстан из Германии и Сербии. За подобные преступления предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смерть или инсценировка?

Журналист Андрей Захаров сообщил, что в конце октября 2023 года казахстанские органы ЗАГС официально выдали свидетельство о смерти Давыдова.

«Я посмотрел утечки из казахстанских баз и обнаружил упоминание, что в октябре 2023 года ему выдали свидетельство о смерти», — отметил он.

Информацию подтвердил один из знакомых предпринимателя, подчеркнув, что признаков «жизни в тени» у Давыдова не наблюдается. Однако, учитывая его капитал и статус, версия о фиктивной кончине полностью не исключается: инсценировка могла бы позволить скрыться от правосудия.