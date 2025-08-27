18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 12:40

В Казахстане хотят ужесточить правила для водителей

Новости Казахстана

Власти Казахстана рассматривают возможность снижения разрешенной скорости движения в населенных пунктах. Инициатива связана с ростом числа дорожно-транспортных происшествий и необходимостью усилить защиту пешеходов, особенно детей. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев, передает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Причины обсуждения инициативы

По словам Султанбаева, ситуация с аварийностью в стране неоднозначна. Несмотря на заметный рост числа ДТП в начале года, связанный с изменениями в учёте и регистрации происшествий, сейчас фиксируется замедление темпов.

  • В начале года прирост ДТП достигал 65–70%.

  • Благодаря новым законодательным и практическим мерам показатель снизился почти вдвое — до 30%.

  • Аналогичная динамика наблюдается по числу пострадавших: с 90% прирост сократился до 50% за семь месяцев.

Таким образом, всплеск статистики, по словам главы комитета, объясняется не ухудшением ситуации на дорогах, а изменением методики учёта.

Снижение скорости: на стадии обсуждения

Вопрос ограничения скорости движения в населённых пунктах пока находится в стадии проработки.

«В рабочем порядке мы этот вопрос сейчас рассматриваем. С выходом с каникул депутатов Парламента будем обсуждать инициативу вместе с ними», — отметил Султанбаев.

Окончательное решение примут в рамках объявленного МВД «Года профилактики» и принципа верховенства закона.

Статистика ДТП в Казахстане

Несмотря на меры, аварийность остаётся серьёзной проблемой:

  • За первые полгода 2025 года зарегистрировано 15 698 ДТП — на 54 больше, чем годом ранее.

  • Пострадали 22 346 человек, из них 955 погибли.

  • Большая часть аварий пришлась на трассы республиканского значения: 1 401 ДТП, где погибли 355 человек.

Лидеры по количеству аварий

  • Алматинская область — 404 ДТП.

  • Акмолинская область — 126 ДТП.

  • Жамбылская область — 121 ДТП.

Кто чаще всего становится виновником

По данным Комитета по правовой статистике, основные участники аварий — водители легковых автомобилей.

  • Легковые авто — 12 046 случаев.

  • Автобусы — 520.

  • Мопеды — 438.

  • Грузовые автомобили — 390.

Также в статистику включены пешеходы (428 случаев), велосипедисты (114), а также водители электрических самокатов и других малых электротранспортных средств (106 случаев).

Тревожная статистика по детям

Особую обеспокоенность вызывает рост детского травматизма на дорогах:

  • Раненых детей стало больше на 74,3% — с 3 185 до 5 552 человек.

  • Количество погибших детей выросло с 126 до 135 человек (+7,1%).

Наибольшее число жертв зафиксировано в:

  • Туркестанской области — 27 погибших,

  • Алматинской — 17,

  • Жамбылской и Жетысу — по 9 человек.

Превышение скорости — главная причина трагедий

По данным МВД, превышение скорости остаётся одним из самых распространённых нарушений: за полгода зафиксировано более трёх миллионов случаев.

  • В населённых пунктах превышение скорости привело к 1 129 ДТП, где погибли 95 человек.

  • На республиканских и областных трассах зарегистрировано 986 аварий, унёсших жизни 180 человек.

Итог

Инициатива о снижении допустимой скорости в городах рассматривается как один из инструментов профилактики. Окончательное решение примут после обсуждения в Парламенте. В МВД уверены, что ужесточение правил поможет снизить аварийность и спасти жизни, особенно детей, которые становятся наиболее уязвимыми участниками дорожного движения.

1
12
2
