Алиев об атаке на азербайджанский самолет: «К счастью, он сел в Казахстане, а не в России»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал трагический эпизод с азербайджанским воздушным судном, по которому, по его словам, дважды нанесли удар российские силы ПВО, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: mehrnews.com

Инцидент с гражданским самолетом

Алиев подчеркнул, что подобные действия стали результатом нарушения стандартных протоколов безопасности, применяемых в России при угрозах с воздуха.

По его словам, при опасности атаки беспилотников в РФ обычно включается режим «Ковер»: все самолёты получают сигнал и должны менять курс. За две недели до инцидента азербайджанский лайнер уже попадал в подобную ситуацию и благополучно развернулся. На этот раз, утверждает Алиев, сигнал подали только после того, как судно уже было поражено.

«Они ударили по самолету дважды. Только профессионализм пилотов позволил ему совершить посадку. И, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России», — заявил президент.

Последствия трагедии

Самолет потерпел крушение уже на казахстанской территории. По словам Алиева:

несколько пассажиров выжили и дали показания;

двое получили ранения от осколков, пробивших фюзеляж;

обломки были зафиксированы на видео прибывшей азербайджанской командой.

Президент подчеркнул, что корпус лайнера оказался «изрешечён осколками», что подтверждает поражение системой ПВО.

Сравнение с инцидентом в Карабахе

Алиев напомнил, что во время Второй Карабахской войны Азербайджан случайно сбил российский вертолет. Тогда, отметил он, Баку сразу признал ошибку, принес извинения и выплатил компенсацию семьям погибших.

«Мы взяли ответственность, начали расследование, наказали виновных. От России мы не видим аналогичного поведения», — подчеркнул президент.

По его словам, отсутствие официальных объяснений со стороны Москвы вызывает глубокое разочарование в Азербайджане.

Напряжение в двусторонних отношениях

Алиев заявил, что ситуация стала серьезным испытанием для отношений Баку и Москвы. Он отметил:

азербайджанская сторона изначально не стремилась к обострению;

в обществе возникло чувство обиды и недовольства;

к инциденту добавились нападения на азербайджанцев в России, которые президент назвал «беспрецедентным актом против народа».

По словам Алиева, официальная версия о смерти двоих азербайджанцев «от сердечного приступа» не соответствует действительности.

«Мы никогда не допустим проявлений агрессии или неуважения к нам», — подчеркнул он.

Россия и региональный баланс

Президент Азербайджана также затронул тему присутствия России на Южном Кавказе. Он напомнил, что:

в Армении размещена российская военная база и несколько тысяч военнослужащих;

российские пограничники контролируют армяно-иранскую и армяно-турецкую границы;

на территории Азербайджана российских войск нет.

Алиев отметил, что не хотел бы рассуждать о негативных сценариях в Армении, но подчеркнул обеспокоенность возможными последствиями.