Алиев об атаке на азербайджанский самолет: «К счастью, он сел в Казахстане, а не в России»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya прокомментировал трагический эпизод с азербайджанским воздушным судном, по которому, по его словам, дважды нанесли удар российские силы ПВО, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Алиев подчеркнул, что подобные действия стали результатом нарушения стандартных протоколов безопасности, применяемых в России при угрозах с воздуха.
По его словам, при опасности атаки беспилотников в РФ обычно включается режим «Ковер»: все самолёты получают сигнал и должны менять курс. За две недели до инцидента азербайджанский лайнер уже попадал в подобную ситуацию и благополучно развернулся. На этот раз, утверждает Алиев, сигнал подали только после того, как судно уже было поражено.
«Они ударили по самолету дважды. Только профессионализм пилотов позволил ему совершить посадку. И, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России», — заявил президент.
Самолет потерпел крушение уже на казахстанской территории. По словам Алиева:
несколько пассажиров выжили и дали показания;
двое получили ранения от осколков, пробивших фюзеляж;
обломки были зафиксированы на видео прибывшей азербайджанской командой.
Президент подчеркнул, что корпус лайнера оказался «изрешечён осколками», что подтверждает поражение системой ПВО.
Алиев напомнил, что во время Второй Карабахской войны Азербайджан случайно сбил российский вертолет. Тогда, отметил он, Баку сразу признал ошибку, принес извинения и выплатил компенсацию семьям погибших.
«Мы взяли ответственность, начали расследование, наказали виновных. От России мы не видим аналогичного поведения», — подчеркнул президент.
По его словам, отсутствие официальных объяснений со стороны Москвы вызывает глубокое разочарование в Азербайджане.
Алиев заявил, что ситуация стала серьезным испытанием для отношений Баку и Москвы. Он отметил:
азербайджанская сторона изначально не стремилась к обострению;
в обществе возникло чувство обиды и недовольства;
к инциденту добавились нападения на азербайджанцев в России, которые президент назвал «беспрецедентным актом против народа».
По словам Алиева, официальная версия о смерти двоих азербайджанцев «от сердечного приступа» не соответствует действительности.
«Мы никогда не допустим проявлений агрессии или неуважения к нам», — подчеркнул он.
Президент Азербайджана также затронул тему присутствия России на Южном Кавказе. Он напомнил, что:
в Армении размещена российская военная база и несколько тысяч военнослужащих;
российские пограничники контролируют армяно-иранскую и армяно-турецкую границы;
на территории Азербайджана российских войск нет.
Алиев отметил, что не хотел бы рассуждать о негативных сценариях в Армении, но подчеркнул обеспокоенность возможными последствиями.
