27.08.2025, 13:53

Госсервисы Казахстана станут доступны без интернета и баланса

Новости Казахстана 0 480

С середины сентября 2025 года в Казахстане внедряется новая система доступа к ключевым государственным цифровым сервисам. Теперь пользоваться ими можно будет даже при отсутствии интернета или отрицательном балансе на мобильном счете. Об этом 27 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК, передает Lada.kz. 

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Опыт кризиса превратился в стандарт

Январь 2022 года стал испытанием для всей цифровой инфраструктуры страны: на фоне отключений связи и интернета многие сервисы оказались недоступны. Однако именно тогда впервые заработали решения, позволившие использовать eGov и ряд других платформ без подключения к сети. То, что ранее рассматривалось как антикризисная мера, теперь становится частью постоянной цифровой политики.

Какие сервисы будут работать без ограничений

С 15 сентября 2025 года бесплатный доступ будет обеспечен к основным государственным платформам:

  • eGov – портал электронного правительства;

  • Aitu – цифровая экосистема для общения и услуг;

  • eGov Business – сервис для предпринимателей;

  • eOtinish – система подачи обращений граждан.

Это решение принято Цифровым штабом под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова и направлено на обеспечение непрерывности государственных онлайн-услуг даже в экстренных ситуациях.

Интеграция с частными ИТ-решениями

Следующим шагом станет расширение взаимодействия с частным сектором. Через платформу Smart Bridge планируется упростить подключение частных цифровых продуктов к государственным сервисам. Срок реализации – до 20 сентября 2025 года.

Благодаря этому казахстанские разработчики смогут создавать новые сервисы и приложения, работающие напрямую с госуслугами.

Снятие ограничений на крупные проекты

Параллельно снимаются барьеры для масштабных цифровых инициатив. На платформе Qaztech больше не будут действовать ограничения по:

  • стоимости проектов,

  • срокам реализации,

  • числу автоматизируемых функций.

Это должно дать импульс развитию более амбициозных и технологичных решений для госуправления и бизнеса.

3
0
0
