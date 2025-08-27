Госсервисы Казахстана станут доступны без интернета и баланса

С середины сентября 2025 года в Казахстане внедряется новая система доступа к ключевым государственным цифровым сервисам. Теперь пользоваться ими можно будет даже при отсутствии интернета или отрицательном балансе на мобильном счете. Об этом 27 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК, передает Lada.kz.
Январь 2022 года стал испытанием для всей цифровой инфраструктуры страны: на фоне отключений связи и интернета многие сервисы оказались недоступны. Однако именно тогда впервые заработали решения, позволившие использовать eGov и ряд других платформ без подключения к сети. То, что ранее рассматривалось как антикризисная мера, теперь становится частью постоянной цифровой политики.
С 15 сентября 2025 года бесплатный доступ будет обеспечен к основным государственным платформам:
eGov – портал электронного правительства;
Aitu – цифровая экосистема для общения и услуг;
eGov Business – сервис для предпринимателей;
eOtinish – система подачи обращений граждан.
Это решение принято Цифровым штабом под руководством премьер-министра Олжаса Бектенова и направлено на обеспечение непрерывности государственных онлайн-услуг даже в экстренных ситуациях.
Следующим шагом станет расширение взаимодействия с частным сектором. Через платформу Smart Bridge планируется упростить подключение частных цифровых продуктов к государственным сервисам. Срок реализации – до 20 сентября 2025 года.
Благодаря этому казахстанские разработчики смогут создавать новые сервисы и приложения, работающие напрямую с госуслугами.
Параллельно снимаются барьеры для масштабных цифровых инициатив. На платформе Qaztech больше не будут действовать ограничения по:
стоимости проектов,
срокам реализации,
числу автоматизируемых функций.
Это должно дать импульс развитию более амбициозных и технологичных решений для госуправления и бизнеса.
