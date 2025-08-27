18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 15:02

Казахстанская нефть между Россией и Азербайджаном: какой маршрут станет ключевым?

Новости Казахстана

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что Казахстан ведет переговоры о возобновлении транспортировки нефти по маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан. По его словам, переговоры находятся в активной фазе и нацелены на скорейшее решение ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Причины приостановки и позиция Казахстана

Глава Минэнерго отметил, что официальных заявлений оператора о загрязнении нефти хлорорганическими соединениями он не получал. Информация об этом появилась только в СМИ. Несмотря на временную приостановку, национальная компания «КазМунайГаз» уже ведет переговоры о восстановлении транзита.

Пропускная способность трубопровода

Аккенженов подчеркнул, что нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан обладает значительными мощностями.

  • В настоящее время по нему прокачивается около 25 млн тонн нефти.

  • Общая пропускная способность достигает 50 млн тонн.

По словам министра, при необходимости Казахстан всегда сможет увеличить объемы поставок, если это будет экономически выгодно грузоотправителям.

Транзит через Россию идет без сбоев

Министр также сообщил, что транспортировка казахстанской нефти через российскую систему «Транснефть» осуществляется в штатном режиме. Задержек или перебоев в этом направлении не наблюдается.

Обеспечение внутреннего рынка ГСМ

Отдельно министр прокомментировал ситуацию с обеспечением внутреннего рынка горюче-смазочными материалами. По его словам:

  • дефицита бензина и дизельного топлива в стране не ожидается;

  • все три нефтеперерабатывающих завода работают на полной мощности;

  • запасы топлива находятся под постоянным контролем правительства.

Аккенженов добавил, что после отказа от государственного регулирования цен в феврале текущего года стоимость топлива формируется рынком — исходя из спроса и предложения.

0
1
0
