Каспий, Арал и Балхаш: какие водные объекты Казахстана получили особый статус

Қазақ тіліне аудару

Правительство Казахстана утвердило перечень водных объектов, имеющих особое государственное значение, а также режимы хозяйственной деятельности на них. В список вошли как крупные поверхностные водоемы, так и подземные источники, жизненно важные для экологии и водоснабжения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: wikipedia.org

Основные водные объекты, включенные в перечень

Поверхностные водоемы

К числу стратегически важных природных объектов отнесены:

Каспийское море ;

Аральское море ;

озеро Балхаш ;

озеро Зайсан ;

система озер Алаколь ;

река Ертис ;

река Жайык.

Подземные источники

В Алматы особый статус получили:

Алма-Атинское месторождение подземных вод ;

месторождение Горный Гигант (Малоалматинское).

Зачем введен особый режим

Водные объекты особого государственного значения (ВООГЗ) — это природные системы, оказывающие ключевое влияние на экологическую стабильность и экономику регионов. Их охрана направлена на:

создание эффективной системы управления водными ресурсами;

контроль за соблюдением экологических нормативов и ограничение антропогенной нагрузки;

предотвращение негативных природных процессов, влияющих на состояние водоемов.

Ограничения для поверхностных водоемов

На ВООГЗ запрещается:

проведение недропользовательских работ (кроме разведки и забора подземных вод, добычи углеводородов в казахстанском секторе Каспия, а также добычи соли и лечебных грязей);

загрязнение и засорение токсичными веществами, отходами, нефтепродуктами, удобрениями;

сброс неочищенных сточных вод;

самовольный забор воды без разрешения;

купание и санитарная обработка сельхозживотных;

любые строительные и сельскохозяйственные работы без согласования с водной инспекцией;

захоронение поврежденных судов и техники.

Водоохранные зоны и полосы

В пределах водоохранных территорий полностью исключается хозяйственная деятельность, за редкими исключениями, прописанными в Водном кодексе. Там нельзя строить заправки, склады нефтепродуктов, пункты техобслуживания, хранилища удобрений и пестицидов, свалки, кладбища и животноводческие фермы. Также запрещен выпас скота с превышением норм нагрузки и размещение объектов, способных привести к химическому или биологическому загрязнению.

Особые правила для подземных источников

Для охраны подземных ВООГЗ установлены строгие меры:

обязательный мониторинг уровня и качества воды со стороны эксплуатирующих организаций;

организация санитарно-защитных зон вокруг месторождений;

запрет на орошение земель неочищенными сточными водами;

запрет на недропользование, размещение свалок, кладбищ и скотомогильников в зонах водозаборов.

Когда вступят в силу новые правила

Постановление правительства вступает в силу 6 сентября 2025 года. С этого момента контроль за состоянием стратегически важных водоемов и источников будет усилен, а их использование строго ограничено законодательством.