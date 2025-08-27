18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 16:10

Каспий, Арал и Балхаш: какие водные объекты Казахстана получили особый статус

Новости Казахстана

Правительство Казахстана утвердило перечень водных объектов, имеющих особое государственное значение, а также режимы хозяйственной деятельности на них. В список вошли как крупные поверхностные водоемы, так и подземные источники, жизненно важные для экологии и водоснабжения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Основные водные объекты, включенные в перечень

Поверхностные водоемы

К числу стратегически важных природных объектов отнесены:

  • Каспийское море;

  • Аральское море;

  • озеро Балхаш;

  • озеро Зайсан;

  • система озер Алаколь;

  • река Ертис;

  • река Жайык.

Подземные источники

В Алматы особый статус получили:

  • Алма-Атинское месторождение подземных вод;

  • месторождение Горный Гигант (Малоалматинское).

Зачем введен особый режим

Водные объекты особого государственного значения (ВООГЗ) — это природные системы, оказывающие ключевое влияние на экологическую стабильность и экономику регионов. Их охрана направлена на:

  • создание эффективной системы управления водными ресурсами;

  • контроль за соблюдением экологических нормативов и ограничение антропогенной нагрузки;

  • предотвращение негативных природных процессов, влияющих на состояние водоемов.

Ограничения для поверхностных водоемов

На ВООГЗ запрещается:

  • проведение недропользовательских работ (кроме разведки и забора подземных вод, добычи углеводородов в казахстанском секторе Каспия, а также добычи соли и лечебных грязей);

  • загрязнение и засорение токсичными веществами, отходами, нефтепродуктами, удобрениями;

  • сброс неочищенных сточных вод;

  • самовольный забор воды без разрешения;

  • купание и санитарная обработка сельхозживотных;

  • любые строительные и сельскохозяйственные работы без согласования с водной инспекцией;

  • захоронение поврежденных судов и техники.

Водоохранные зоны и полосы

В пределах водоохранных территорий полностью исключается хозяйственная деятельность, за редкими исключениями, прописанными в Водном кодексе. Там нельзя строить заправки, склады нефтепродуктов, пункты техобслуживания, хранилища удобрений и пестицидов, свалки, кладбища и животноводческие фермы. Также запрещен выпас скота с превышением норм нагрузки и размещение объектов, способных привести к химическому или биологическому загрязнению.

Особые правила для подземных источников

Для охраны подземных ВООГЗ установлены строгие меры:

  • обязательный мониторинг уровня и качества воды со стороны эксплуатирующих организаций;

  • организация санитарно-защитных зон вокруг месторождений;

  • запрет на орошение земель неочищенными сточными водами;

  • запрет на недропользование, размещение свалок, кладбищ и скотомогильников в зонах водозаборов.

Когда вступят в силу новые правила

Постановление правительства вступает в силу 6 сентября 2025 года. С этого момента контроль за состоянием стратегически важных водоемов и источников будет усилен, а их использование строго ограничено законодательством.

