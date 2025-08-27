Каспий, Арал и Балхаш: какие водные объекты Казахстана получили особый статус

Правительство Казахстана утвердило перечень водных объектов, имеющих особое государственное значение, а также режимы хозяйственной деятельности на них. В список вошли как крупные поверхностные водоемы, так и подземные источники, жизненно важные для экологии и водоснабжения страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
К числу стратегически важных природных объектов отнесены:
Каспийское море;
Аральское море;
озеро Балхаш;
озеро Зайсан;
система озер Алаколь;
река Ертис;
река Жайык.
В Алматы особый статус получили:
Алма-Атинское месторождение подземных вод;
месторождение Горный Гигант (Малоалматинское).
Водные объекты особого государственного значения (ВООГЗ) — это природные системы, оказывающие ключевое влияние на экологическую стабильность и экономику регионов. Их охрана направлена на:
создание эффективной системы управления водными ресурсами;
контроль за соблюдением экологических нормативов и ограничение антропогенной нагрузки;
предотвращение негативных природных процессов, влияющих на состояние водоемов.
На ВООГЗ запрещается:
проведение недропользовательских работ (кроме разведки и забора подземных вод, добычи углеводородов в казахстанском секторе Каспия, а также добычи соли и лечебных грязей);
загрязнение и засорение токсичными веществами, отходами, нефтепродуктами, удобрениями;
сброс неочищенных сточных вод;
самовольный забор воды без разрешения;
купание и санитарная обработка сельхозживотных;
любые строительные и сельскохозяйственные работы без согласования с водной инспекцией;
захоронение поврежденных судов и техники.
В пределах водоохранных территорий полностью исключается хозяйственная деятельность, за редкими исключениями, прописанными в Водном кодексе. Там нельзя строить заправки, склады нефтепродуктов, пункты техобслуживания, хранилища удобрений и пестицидов, свалки, кладбища и животноводческие фермы. Также запрещен выпас скота с превышением норм нагрузки и размещение объектов, способных привести к химическому или биологическому загрязнению.
Для охраны подземных ВООГЗ установлены строгие меры:
обязательный мониторинг уровня и качества воды со стороны эксплуатирующих организаций;
организация санитарно-защитных зон вокруг месторождений;
запрет на орошение земель неочищенными сточными водами;
запрет на недропользование, размещение свалок, кладбищ и скотомогильников в зонах водозаборов.
Постановление правительства вступает в силу 6 сентября 2025 года. С этого момента контроль за состоянием стратегически важных водоемов и источников будет усилен, а их использование строго ограничено законодательством.
