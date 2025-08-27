В Казахстане готовят новые лимиты снятия наличных с банковских счетов для предпринимателей

В стране подготовлен проект нового постановления, который изменит порядок снятия наличных денег субъектами предпринимательства с банковских счетов. Документ разработан Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Новая редакция документа предусматривает несколько ключевых нововведений:
Приведение норм к новому Налоговому кодексу — в правила вносятся изменения, чтобы ссылки и формулировки соответствовали обновленному законодательству.
Новые формы отчетности — предпринимателям предстоит предоставлять сведения по обновленным образцам.
Дополнительные приложения — в них будет указываться информация о целях снятия наличных денег компаниями и ИП.
Национальный банк ожидает, что изменения начнут действовать в первом квартале 2026 года.
До 12 сентября 2025 года документ размещен на портале «Открытые НПА», где проходит процедура публичного обсуждения.
Сегодня предприниматели обязаны:
предоставить документы, подтверждающие назначение снимаемых средств;
дать согласие на передачу данных в налоговые органы.
После этого банк запрашивает информацию у органов госдоходов об отсутствии оснований для отказа и выдает средства.
Для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) действует лимит в 20 миллионов тенге в месяц на снятие наличных денег.
