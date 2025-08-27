В Казахстане готовят новые лимиты снятия наличных с банковских счетов для предпринимателей

Қазақ тіліне аудару

В стране подготовлен проект нового постановления, который изменит порядок снятия наличных денег субъектами предпринимательства с банковских счетов. Документ разработан Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Министерством финансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Основные изменения в правилах

Новая редакция документа предусматривает несколько ключевых нововведений:

Приведение норм к новому Налоговому кодексу — в правила вносятся изменения, чтобы ссылки и формулировки соответствовали обновленному законодательству.

Новые формы отчетности — предпринимателям предстоит предоставлять сведения по обновленным образцам.

Дополнительные приложения — в них будет указываться информация о целях снятия наличных денег компаниями и ИП.

Сроки внедрения и общественное обсуждение

Национальный банк ожидает, что изменения начнут действовать в первом квартале 2026 года .

До 12 сентября 2025 года документ размещен на портале «Открытые НПА», где проходит процедура публичного обсуждения.

Действующий порядок снятия наличных

Сегодня предприниматели обязаны:

предоставить документы, подтверждающие назначение снимаемых средств;

дать согласие на передачу данных в налоговые органы.

После этого банк запрашивает информацию у органов госдоходов об отсутствии оснований для отказа и выдает средства.

Ограничения для бизнеса

Для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) действует лимит в 20 миллионов тенге в месяц на снятие наличных денег.