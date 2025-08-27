Как казахстанцы могут проверить сумму пенсионных отчислений

Қазақ тіліне аудару

27 августа 2025 года в АО «Национальные информационные технологии» рассказали, как граждане могут получить справку о своих пенсионных накоплениях. Теперь процесс максимально упрощен — вся информация доступна онлайн через портал и приложение eGov , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Доступные способы получения справки

Казахстанцы могут воспользоваться:

приложением eGov mobile ;

официальным порталом eGov.kz.

Оба варианта позволяют быстро и удобно получить сведения о пенсионных отчислениях, не обращаясь лично в организации.

Алгоритм действий в eGov mobile

Чтобы оформить справку через мобильное приложение, необходимо:

Авторизоваться в приложении. На главной странице выбрать раздел «Госуслуги» → «Льготы, пособия и пенсии». Найти услугу «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ (без учета инвестиционного дохода)». Заполнить все требуемые поля. Подписать запрос с помощью электронной подписи.

Сроки получения документа

После отправки запроса система обрабатывает его в автоматическом режиме. Справка о пенсионных отчислениях будет сформирована и доступна пользователю в течение одного часа.

Почему это важно

Регулярная проверка пенсионных накоплений позволяет гражданам: