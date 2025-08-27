Как казахстанцы могут проверить сумму пенсионных отчислений

27 августа 2025 года в АО «Национальные информационные технологии» рассказали, как граждане могут получить справку о своих пенсионных накоплениях. Теперь процесс максимально упрощен — вся информация доступна онлайн через портал и приложение eGov, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Казахстанцы могут воспользоваться:
приложением eGov mobile;
официальным порталом eGov.kz.
Оба варианта позволяют быстро и удобно получить сведения о пенсионных отчислениях, не обращаясь лично в организации.
Чтобы оформить справку через мобильное приложение, необходимо:
Авторизоваться в приложении.
На главной странице выбрать раздел «Госуслуги» → «Льготы, пособия и пенсии».
Найти услугу «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика ЕНПФ (без учета инвестиционного дохода)».
Заполнить все требуемые поля.
Подписать запрос с помощью электронной подписи.
После отправки запроса система обрабатывает его в автоматическом режиме. Справка о пенсионных отчислениях будет сформирована и доступна пользователю в течение одного часа.
Регулярная проверка пенсионных накоплений позволяет гражданам:
контролировать поступление обязательных взносов;
отслеживать динамику накоплений;
быть уверенными в правильности перечислений работодателя.
