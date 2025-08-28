Декретные по максимуму: как казахстанкам заработать на родах до 2,2 млн

Қазақ тіліне аудару

Будущие мамы в Казахстане могут рассчитывать на внушительные суммы при выходе в декрет. Максимальные выплаты составляют более 2,2 млн тенге единовременно и порядка 100 тысяч тенге ежемесячно в течение полутора лет после рождения ребенка. Однако для получения таких средств нужно заранее выполнить ряд условий и правильно оформить документы, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграм-канал “Казахстан Подешевле”.

Фото: sosbs.ru

Сколько можно получить

На сегодняшний день максимальная сумма единовременной декретной выплаты достигает 2 241 100 тенге. Дополнительно в течение 18 месяцев мама может получать около 100 тысяч тенге ежемесячно. Но доступна такая поддержка только тем, кто заранее спланировал свои доходы и налоговые отчисления.

Опыт предпринимательницы: четыре главных шага

Своими рекомендациями поделилась казахстанская предпринимательница, которая оформила ИП и смогла получить максимальные выплаты.

1. Подтвердить доход

Главное условие — показать стабильный и достаточный доход по ИП.

Годовой оборот должен составлять не менее 8 млн тенге (около 600 тысяч тенге в месяц ).

Подтверждением служат выписки из банковских приложений, например Kaspi Pay.

2. Регулярно платить налоги

Второй важный момент — своевременные налоговые отчисления.

В 2025 году сумма ежемесячных платежей составила около 118 450 тенге (пенсионные, ОСМС, соцотчисления).

В 2024 году эта цифра была около 100 тысяч тенге .

Все взносы нужно перечислять до 20-го числа каждого месяца.

Если задержать платеж, рассмотрение заявки на декретные могут отложить до 30 дней.

3. Своевременно оформить больничный

На 30-й неделе беременности предпринимательница предоставила врачу талон ИП.

В этот же период оформляется больничный лист.

К этому моменту все налоги должны быть полностью уплачены.

После выдачи больничного доплатить что-либо уже невозможно.

4. Подготовить документы для ЦОНа

Для назначения выплат потребуется собрать внушительный пакет документов:

выписки из eGov,

отчеты Х и Z из Kaspi Pay,

фискальные отчеты и чеки,

справки об оборотах и аналитика продаж.

Если расчеты велись наличными, чеки с QR-кодом нужно сохранить в PDF и предоставить в ЦОН на флешке.

Итог: подготовка решает всё

История предпринимательницы показывает: получить максимальные декретные выплаты в Казахстане реально. Для этого необходимо:

планировать доходы заранее,

не задерживать налоговые отчисления,

подготовить пакет документов к сроку.

Заранее продуманная финансовая и документальная дисциплина позволяет будущим мамам обеспечить себе и ребенку достойную государственную поддержку.