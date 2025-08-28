18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.08.2025, 19:47

В Казахстане назначен новый вице-министр национальной экономики

Новости Казахстана

Сегодня, 27 августа 2025 года, правительство Казахстана официально объявило о назначении Ерлана Сагнаева на должность вице-министра национальной экономики. Сообщение было опубликовано в Telegram-канале правительства РК, передает Lada.kz. 

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сагнаев Ерлан Ермекович назначен на должность вице-министра национальной экономики", – говорится в официальном заявлении.

Биография и образование

Ерлан Сагнаев родился 26 февраля 1978 года в Акмолинской области. Он получил высшее образование в Государственном Северо-Казахстанском университете по специальности «Экономист-менеджер».

Карьерный путь

Сагнаев начал свою профессиональную деятельность в 1999 году в налоговых органах Северо-Казахстанской области. В последующие годы он занимал ключевые позиции в налоговой сфере, в том числе:

  • Заместитель руководителя Налогового департамента по Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областям;

  • В 2016 году перешел на работу в Комитет государственных доходов при Министерстве финансов Казахстана, где занимал руководящие должности;

  • В 2019 году назначен заместителем главы Департамента государственных доходов по Атырауской области;

  • До сегодняшнего назначения возглавлял Департамент налоговой и таможенной политики в Министерстве национальной экономики.

Новая роль в правительстве

С назначением на пост вице-министра национальной экономики Ерлан Сагнаев будет участвовать в формировании и реализации государственной экономической политики, а также контроле за налоговой и таможенной сферой.

