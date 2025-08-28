Казахстанца арестовали за употребление мефедрона после похода в песчаную долину

Қазақ тіліне аудару

Житель Казахстана получил административный арест на 10 суток за употребление наркотического вещества в немедицинских целях. Задержание произошло на железнодорожной станции Турксиб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Жамбылский областной суд .

Фото: freepik

Обстоятельства задержания

Согласно официальному Telegram-каналу суда, Меркинский районный суд рассмотрел дело о немедицинском потреблении наркотиков по части 1 статьи 440-1 КоАП.

В августе 2025 года сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью остановили гражданина на железнодорожном участке. Его заподозрили в хранении или употреблении запрещенного вещества.

По словам мужчины, употребление наркотика произошло не в общественном месте, а в песчаной долине. Экспертиза подтвердила, что он употребил психоактивные вещества немедицинского характера — мефедрон и меткатинон.

Судебное разбирательство

В ходе разбирательства правонарушитель полностью признал свою вину. Её подтверждали:

показания инспектора полиции,

объяснения самого мужчины,

заключение экспертизы,

и другие материалы дела.

Назначенное наказание

Согласно ч.1 ст.440-1 КоАП, санкция предусматривает:

штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) либо

административный арест на срок до 10 суток.

Постановлением суда мужчину признали виновным и назначили административный арест на 10 суток. Решение суда пока не вступило в законную силу.