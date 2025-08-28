Яйца на вес золота? Статистика показывает тревожные цифры по Казахстану

Қазақ тіліне аудару

Производство яиц и мяса в ряде регионов Казахстана продолжает демонстрировать нестабильную динамику, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pinterest.com

Общее производство мяса и скота

С января по июль 2025 года в стране было забито 608,8 тыс. тонн скота и птицы в убойном весе, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сельхозпредприятия: 277,1 тыс. тонн (без изменений)

Хозяйства населения: 228,8 тыс. тонн (+2,6%)

Фермы и ИП: 102,8 тыс. тонн (+6,2%)

Лидеры по регионам

Алматинская область: 97,1 тыс. тонн (+0,4%)

Акмолинская область: 83,9 тыс. тонн (+5,8%)

Туркестанская область: 57,4 тыс. тонн (-4,6%)

Восточно-Казахстанская область: 57,2 тыс. тонн (-2,1%)

Абайская область: 40,8 тыс. тонн (+7,6%)

Производство молока растет

Общий надой коровьего молока за семь месяцев составил 2,2 млн тонн, что на 6,5% больше, чем в прошлом году.

Домохозяйства: 1,4 млн тонн (+5,8%)

Фермы и ИП: 425,9 тыс. тонн (+3,2%)

Сельхозпредприятия: 439,9 тыс. тонн (+12,3%)

Регионы с наибольшим производством молока

Туркестанская область: 327,3 тыс. тонн (+16,8%)

Северо-Казахстанская область: 224,5 тыс. тонн (+2,3%)

Абайская область: 180 тыс. тонн (+5,2%)

Костанайская область: 165,8 тыс. тонн (+10,2%)

Алматинская область: 162,8 тыс. тонн (+4,2%)

Производство яиц: рост и падение

Общее производство яиц увеличилось всего на 1,1%, до 2,6 млрд штук.

Сельхозпредприятия: 2,2 млрд штук (+1,6%)

Фермы и ИП: 21 млн штук (+1,6 раза)

Домохозяйства: 410,2 млн штук (-3,6%)

Регионы с падением производства

Акмолинская область: 399,1 млн шт. (-1,3%)

Карагандинская область: 358,9 млн шт. (-4,4%)

Алматинская область: 276,9 млн шт. (-6,8%)

Костанайская область: 222,7 млн шт. (-1,1%)

Рост производства зафиксирован только в Северо-Казахстанской области – 373 млн шт. (+6,3%).