Казахстанские аэропорты перестают хранить изъятые у пассажиров запрещённые предметы

Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана приняло решение, согласно которому аэропорты страны больше не будут хранить изъятые у пассажиров запрещенные предметы. Цель изменения — привести систему авиационной безопасности к международным стандартам, сообщает Lada.kz.
Под строгий запрет попадают:
жидкости, аэрозоли и гели объемом более 100 мл;
продукты без заводской упаковки, включая домашние заготовки, такие как мёд, варенье, молочные изделия.
В ведомстве уточнили, что такие предметы при досмотре подлежат изъятию с последующей утилизацией.
Министерство рекомендует заранее ознакомиться с перечнем предметов, запрещенных к перевозке. Информация доступна:
на сайтах авиакомпаний и аэропортов;
на стойках регистрации;
в пунктах досмотра багажа.
Кроме того, изъятые предметы могут быть переданы сопровождающим лицам, если это возможно.
"Соблюдение этих простых правил позволяет каждому внести личный вклад в общее дело — обеспечение безопасности полётов и комфортное пребывание в аэропорту", — отметили в ведомстве.
