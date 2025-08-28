Казахстанские аэропорты перестают хранить изъятые у пассажиров запрещённые предметы

Қазақ тіліне аудару

Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана приняло решение, согласно которому аэропорты страны больше не будут хранить изъятые у пассажиров запрещенные предметы. Цель изменения — привести систему авиационной безопасности к международным стандартам, сообщает Lada.kz.

Фото: ifaba.ru

Что запрещено провозить на борту

Под строгий запрет попадают:

жидкости, аэрозоли и гели объемом более 100 мл;

продукты без заводской упаковки, включая домашние заготовки, такие как мёд, варенье, молочные изделия.

В ведомстве уточнили, что такие предметы при досмотре подлежат изъятию с последующей утилизацией.

"Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации", — подчеркнули в Минтрансе.

Как действовать пассажирам

Министерство рекомендует заранее ознакомиться с перечнем предметов, запрещенных к перевозке. Информация доступна:

на сайтах авиакомпаний и аэропортов;

на стойках регистрации;

в пунктах досмотра багажа.

Кроме того, изъятые предметы могут быть переданы сопровождающим лицам, если это возможно.