18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.63
622.52
6.69
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.08.2025, 07:06

Казахстанские аэропорты перестают хранить изъятые у пассажиров запрещённые предметы

Новости Казахстана 0 425

Министерство транспорта и коммуникаций Казахстана приняло решение, согласно которому аэропорты страны больше не будут хранить изъятые у пассажиров запрещенные предметы. Цель изменения — привести систему авиационной безопасности к международным стандартам, сообщает Lada.kz. 

Фото: ifaba.ru
Фото: ifaba.ru

Что запрещено провозить на борту

Под строгий запрет попадают:

  • жидкости, аэрозоли и гели объемом более 100 мл;

  • продукты без заводской упаковки, включая домашние заготовки, такие как мёд, варенье, молочные изделия.

В ведомстве уточнили, что такие предметы при досмотре подлежат изъятию с последующей утилизацией.

"Подобные предметы при прохождении досмотра подлежат изъятию и дальнейшей утилизации", — подчеркнули в Минтрансе.

Как действовать пассажирам

Министерство рекомендует заранее ознакомиться с перечнем предметов, запрещенных к перевозке. Информация доступна:

  • на сайтах авиакомпаний и аэропортов;

  • на стойках регистрации;

  • в пунктах досмотра багажа.

Кроме того, изъятые предметы могут быть переданы сопровождающим лицам, если это возможно.

"Соблюдение этих простых правил позволяет каждому внести личный вклад в общее дело — обеспечение безопасности полётов и комфортное пребывание в аэропорту", — отметили в ведомстве.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября в Казахстане жильцам добавляют три обязательных платежаНовости Казахстана
14.08.2025, 13:10 0
Кредиты для тысяч казахстанцев станут недоступными из-за новых правилНовости Казахстана
11.08.2025, 20:29 0
Казахстанцы могут переводить пенсионные накопления на депозит для покупки квартиры - всё, что нужно знатьНовости Казахстана
10.08.2025, 12:28 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
В Казахстане вводят кардинальные изменения в процедуре регистрации по месту жительства: что нужно знатьНовости Казахстана
08.08.2025, 19:07 0

Последние комментарии

< >
Лидеры Евросоюза продолжат поддержку Украины и усилят давление на Россию
дорожник → Запад проявляет маниакальное упорство себе же во вред
Жильцы не хотят платить: в акимате объяснили появление мусорной свалки у ЖК в Актау
fox1167 → "Жильцы не хотят платить"-----В таком случае пусть живут в собственной свалке! Долго не протянут! Сначала начнут скулить что появилась вонь потом появятся мухи и прочая кусачая мелочь Ну а когда появ…
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
fox1167 → "Наши специалисты лично находились на месте ночью и убедились, что ливневка работает, - отметили в акимате."-----Специалисты? Я бы усомнился их так называть!
«267 миллионов на ветер»: ливнесток в центре Актау раскритиковали водители
maksimsh → Нам в 4м так и поменяли! уже год назад заявку приняли и с тех пор как гремела так и гремит под окнами А знаете почему не работает? потому что ливневки должны быть ВДОЛЬ дороги а не ПОПЕРЕК!
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией по Украине
дорожник → Трамп тянет на Нобелевскую премию мира