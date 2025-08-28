18+
28.08.2025, 07:30

Точка кипения достигнута: МВД готовит масштабные штрафы для нарушителей за игнорирование ПДД

Новости Казахстана 0 944

Министерство внутренних дел Казахстана объявило о предстоящих строгих мерах для пользователей электросамокатов, нарушающих правила дорожного движения и создающих хаос на тротуарах и в общественных местах, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: nypost.com
Фото: nypost.com

Причины нового регулирования

Глава Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев подчеркнул, что ситуация достигла «точки кипения». Нарушения, связанные с игнорированием ПДД, превышением скорости на тротуарах и хаотичной парковкой, больше не останутся безнаказанными.

По словам Султанбаева, проблема носит системный характер и не решается одними обещаниями со стороны компаний, предоставляющих электросамокаты в аренду.

Скорость под контролем

Ранее руководители каршеринговых сервисов обещали ограничить скорость самокатов на тротуарах до 6 км/ч. Однако на практике эти меры так и не были реализованы.

«Если компании не соблюдают правила, в отношении их руководителей будут приняты законные меры», — отметил Султанбаев.

Парковки и порядок на улицах

Помимо контроля скорости, МВД совместно с акиматами планирует организовать специальные парковочные зоны для электросамокатов. Это должно исключить беспорядочную стоянку гаджетов в неположенных местах.

Нарушителей ждёт административная ответственность. Как подчеркнул глава административной полиции, ситуация далека от идеальной, но порядок на улицах Казахстана будет восстановлен.

