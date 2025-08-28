Обменники утонули в рублях: почему казахстанцы массово сдают валюту России

В июле 2025 года обменные пункты Казахстана зафиксировали очередное падение интереса населения к российской валюте. По данным Первого кредитного бюро, объем чистых продаж рубля оказался отрицательным и вновь обновил антирекорд, сообщает Lada.kz.
За прошедший месяц обменники скупили у казахстанцев российских рублей больше, чем реализовали. Чистые продажи составили минус 53,2 млрд тенге, что указывает на отсутствие спроса среди клиентов.
Отрицательная динамика наблюдается уже восьмой месяц подряд.
При этом сам российский рубль демонстрирует рост стоимости на протяжении того же периода.
Средний курс обмена рубля в Казахстане в июле составил 6,71 тенге, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Несмотря на укрепление, валюта остается невостребованной для бытовых расчетов и сбережений.
На фоне снижения интереса к рублю заметно выросли продажи американской валюты.
В июле обменные пункты реализовали долларов на 120,8 млрд тенге, что на 10% больше, чем в июне.
Это подтверждает устойчивый интерес населения к доллару как к надежному инструменту накоплений.
Также в июле увеличились продажи евро.
Объем составил 5,7 млрд тенге, что в пять раз выше, чем месяцем ранее.
Однако эксперты подчеркивают, что такие показатели все еще далеки от рекордных уровней.
Таким образом, валютные предпочтения казахстанцев смещаются в сторону доллара и евро, тогда как рубль, несмотря на укрепление курса, продолжает терять доверие и остается в зоне отрицательного спроса.
Комментарии0 комментарий(ев)