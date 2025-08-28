Обменники утонули в рублях: почему казахстанцы массово сдают валюту России

Қазақ тіліне аудару

В июле 2025 года обменные пункты Казахстана зафиксировали очередное падение интереса населения к российской валюте. По данным Первого кредитного бюро, объем чистых продаж рубля оказался отрицательным и вновь обновил антирекорд, сообщает Lada.kz.

Фото: news.myseldon.com

Рубль теряет популярность у населения

За прошедший месяц обменники скупили у казахстанцев российских рублей больше, чем реализовали. Чистые продажи составили минус 53,2 млрд тенге, что указывает на отсутствие спроса среди клиентов.

Отрицательная динамика наблюдается уже восьмой месяц подряд .

При этом сам российский рубль демонстрирует рост стоимости на протяжении того же периода.

Движение курса

Средний курс обмена рубля в Казахстане в июле составил 6,71 тенге, что на 2,6% выше, чем месяцем ранее. Несмотря на укрепление, валюта остается невостребованной для бытовых расчетов и сбережений.

Доллар сохраняет лидерство

На фоне снижения интереса к рублю заметно выросли продажи американской валюты.

В июле обменные пункты реализовали долларов на 120,8 млрд тенге , что на 10% больше , чем в июне.

Это подтверждает устойчивый интерес населения к доллару как к надежному инструменту накоплений.

Евро постепенно возвращает позиции

Также в июле увеличились продажи евро.

Объем составил 5,7 млрд тенге , что в пять раз выше , чем месяцем ранее.

Однако эксперты подчеркивают, что такие показатели все еще далеки от рекордных уровней.

Итог

Таким образом, валютные предпочтения казахстанцев смещаются в сторону доллара и евро, тогда как рубль, несмотря на укрепление курса, продолжает терять доверие и остается в зоне отрицательного спроса.