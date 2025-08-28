Налог на имущество в Казахстане: кто избежит платежей, а кто заплатит миллионы

Все граждане Казахстана, владеющие недвижимостью или земельными участками, обязаны ежегодно платить налог на имущество, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
налог на недвижимость;
налог на землю.
Таким образом, собственник оплачивает как сам объект, так и участок, на котором он расположен.
Под обязательство попадают:
квартиры, частные дома, комнаты в общежитиях;
гаражи, дачи, парковочные места;
земельные участки любого назначения.
Налог начисляется за предыдущий год. Например, в 2025 году оплачивается налог за 2024-й.
Срок платежа — до 1 октября ежегодно.
Если налог не уплачен вовремя:
начисляется пеня;
возможен арест банковского счёта;
может быть введен запрет на выезд за границу.
При исчислении применяются несколько факторов:
базовая стоимость квадратного метра (зависит от региона);
площадь объекта;
физический и функциональный износ;
зонирование территории;
актуальное значение МРП.
Базовые ставки на 2025 год:
Алматы, Астана, Шымкент — 60 000 тг/кв. м;
областные центры — 36 000 тг/кв. м;
города областного значения — 12 000 тг/кв. м;
города районного значения — 6000 тг/кв. м;
посёлки — 4200 тг/кв. м;
сёла — 2700 тг/кв. м.
Определяется оценочная стоимость объекта по данным госкорпорации «Правительство для граждан».
Применяются коэффициенты, учитывающие состояние и расположение объекта.
К полученной сумме применяется налоговая ставка.
дети-сироты и дети без попечения родителей (до 18 лет).
В пределах 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году):
многодетные матери-героини («Алтын алқа»);
кавалеры ордена «Отан»;
обладатели званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;
герои СССР и соцтруда;
полные кавалеры ордена Славы;
отдельно проживающие пенсионеры.
⚠️ Важно: если у пенсионера в квартире прописаны другие люди, льгота не действует.
В пределах 1500 МРП (около 5,9 млн тенге):
ветераны ВОВ и приравненные к ним;
лица, награждённые за труд в годы войны;
люди с инвалидностью;
индивидуальные предприниматели — за объекты, используемые в бизнесе (кроме жилья).
Если у льготника недвижимость стоимостью 10 млн тенге, налог считается только с суммы, превышающей льготный порог:
10 млн − 3,9 млн = 6,1 млн тенге.
С 1 января 2026 года вступит в силу новый Налоговый кодекс. Основные изменения:
для владельцев недвижимости общей оценочной стоимостью более 450 млн тенге вводится ставка 2 %.
Стоимость имущества — 500 млн тенге.
Превышение над порогом: 500 млн − 450 млн = 50 млн.
Налог: 2 946 600 тенге + 2 % от 50 млн (1 млн).
Итоговый платёж — 3 946 600 тенге.
