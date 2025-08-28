Налог на имущество в Казахстане: кто избежит платежей, а кто заплатит миллионы

Қазақ тіліне аудару

Все граждане Казахстана, владеющие недвижимостью или земельными участками, обязаны ежегодно платить налог на имущество, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: tv7.kz

Общая информация о налоге

налог на недвижимость;

налог на землю.

Таким образом, собственник оплачивает как сам объект, так и участок, на котором он расположен.

Какие объекты облагаются налогом

Под обязательство попадают:

квартиры, частные дома, комнаты в общежитиях;

гаражи, дачи, парковочные места;

земельные участки любого назначения.

Сроки уплаты

Налог начисляется за предыдущий год. Например, в 2025 году оплачивается налог за 2024-й.

Срок платежа — до 1 октября ежегодно .

Если налог не уплачен вовремя: начисляется пеня; возможен арест банковского счёта; может быть введен запрет на выезд за границу.



Как рассчитывается сумма налога

При исчислении применяются несколько факторов:

базовая стоимость квадратного метра (зависит от региона);

площадь объекта;

физический и функциональный износ;

зонирование территории;

актуальное значение МРП.

Базовые ставки на 2025 год:

Алматы, Астана, Шымкент — 60 000 тг/кв. м;

областные центры — 36 000 тг/кв. м;

города областного значения — 12 000 тг/кв. м;

города районного значения — 6000 тг/кв. м;

посёлки — 4200 тг/кв. м;

сёла — 2700 тг/кв. м.

Порядок расчёта

Определяется оценочная стоимость объекта по данным госкорпорации «Правительство для граждан». Применяются коэффициенты, учитывающие состояние и расположение объекта. К полученной сумме применяется налоговая ставка.

Кто освобождается от налога

Полное освобождение

дети-сироты и дети без попечения родителей (до 18 лет).

Частичное освобождение

В пределах 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году):

многодетные матери-героини («Алтын алқа»);

кавалеры ордена «Отан»;

обладатели званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;

герои СССР и соцтруда;

полные кавалеры ордена Славы;

отдельно проживающие пенсионеры.

⚠️ Важно: если у пенсионера в квартире прописаны другие люди, льгота не действует.

В пределах 1500 МРП (около 5,9 млн тенге):

ветераны ВОВ и приравненные к ним;

лица, награждённые за труд в годы войны;

люди с инвалидностью;

индивидуальные предприниматели — за объекты, используемые в бизнесе (кроме жилья).

Пример применения льготы

Если у льготника недвижимость стоимостью 10 млн тенге, налог считается только с суммы, превышающей льготный порог:

10 млн − 3,9 млн = 6,1 млн тенге.

Что изменится в 2026 году

С 1 января 2026 года вступит в силу новый Налоговый кодекс. Основные изменения:

для владельцев недвижимости общей оценочной стоимостью более 450 млн тенге вводится ставка 2 %.

Пример расчёта