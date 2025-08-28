18+
28.08.2025, 09:12

Налог на имущество в Казахстане: кто избежит платежей, а кто заплатит миллионы

Новости Казахстана 0 695

Все граждане Казахстана, владеющие недвижимостью или земельными участками, обязаны ежегодно платить налог на имущество, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: tv7.kz

Общая информация о налоге

  • налог на недвижимость;

  • налог на землю.

Таким образом, собственник оплачивает как сам объект, так и участок, на котором он расположен.

Какие объекты облагаются налогом

Под обязательство попадают:

  • квартиры, частные дома, комнаты в общежитиях;

  • гаражи, дачи, парковочные места;

  • земельные участки любого назначения.

Сроки уплаты

  • Налог начисляется за предыдущий год. Например, в 2025 году оплачивается налог за 2024-й.

  • Срок платежа — до 1 октября ежегодно.

  • Если налог не уплачен вовремя:

    • начисляется пеня;

    • возможен арест банковского счёта;

    • может быть введен запрет на выезд за границу.

Как рассчитывается сумма налога

При исчислении применяются несколько факторов:

  • базовая стоимость квадратного метра (зависит от региона);

  • площадь объекта;

  • физический и функциональный износ;

  • зонирование территории;

  • актуальное значение МРП.

Базовые ставки на 2025 год:

  • Алматы, Астана, Шымкент — 60 000 тг/кв. м;

  • областные центры — 36 000 тг/кв. м;

  • города областного значения — 12 000 тг/кв. м;

  • города районного значения — 6000 тг/кв. м;

  • посёлки — 4200 тг/кв. м;

  • сёла — 2700 тг/кв. м.

Порядок расчёта

  1. Определяется оценочная стоимость объекта по данным госкорпорации «Правительство для граждан».

  2. Применяются коэффициенты, учитывающие состояние и расположение объекта.

  3. К полученной сумме применяется налоговая ставка.

Кто освобождается от налога

Полное освобождение

  • дети-сироты и дети без попечения родителей (до 18 лет).

Частичное освобождение

В пределах 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году):

  • многодетные матери-героини («Алтын алқа»);

  • кавалеры ордена «Отан»;

  • обладатели званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;

  • герои СССР и соцтруда;

  • полные кавалеры ордена Славы;

  • отдельно проживающие пенсионеры.

⚠️ Важно: если у пенсионера в квартире прописаны другие люди, льгота не действует.

В пределах 1500 МРП (около 5,9 млн тенге):

  • ветераны ВОВ и приравненные к ним;

  • лица, награждённые за труд в годы войны;

  • люди с инвалидностью;

  • индивидуальные предприниматели — за объекты, используемые в бизнесе (кроме жилья).

Пример применения льготы

Если у льготника недвижимость стоимостью 10 млн тенге, налог считается только с суммы, превышающей льготный порог:
10 млн − 3,9 млн = 6,1 млн тенге.

Что изменится в 2026 году

С 1 января 2026 года вступит в силу новый Налоговый кодекс. Основные изменения:

  • для владельцев недвижимости общей оценочной стоимостью более 450 млн тенге вводится ставка 2 %.

Пример расчёта

  • Стоимость имущества — 500 млн тенге.

  • Превышение над порогом: 500 млн − 450 млн = 50 млн.

  • Налог: 2 946 600 тенге + 2 % от 50 млн (1 млн).

  • Итоговый платёж — 3 946 600 тенге.

